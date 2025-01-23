Відомо, у який клуб може перейти Зінченко — деталі

Гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

До закінчення зимового трансферного вікна залишилось трохи більше тижня. За цей час може вирішитись майбутнє, як мінімум, одного українського футболіста.

Гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко у найближчий час може перейти до іншого клубу, повідомляє журналіст Мет Лоу.

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Borussia Dortmund are ready to move for Oleksandr Zinchenko with left-back expected to leave Arsenal before the transfer window shuts. Story with @SamJDean #afc https://t.co/MemQ2EAl7R — Matt Law (@Matt_Law_DT) January 23, 2025

Куди перейде Зінченко

Гравцем збірної України Олександром Зінченком цікавиться дортмундська "Борусія". За цю команду раніше вже грав ще один українець, нинішній гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко.

За даними журналістів, німецький клуб готовий придбати українця вже цієї зими, до закінчення трансферного вікна.

Цього сезону Зінченко провів за "Арсенал" 13 матчів у всіх турнірах. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.

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