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Зінченко може перейти до колишнього клубу Ярмоленка

23 січня 2025 18:20
Олександр Ільющенков - Редактор
Відомо, у який клуб може перейти Зінченко — деталі
Гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Олександр Ільющенков - Редактор

До закінчення зимового трансферного вікна залишилось трохи більше тижня. За цей час може вирішитись майбутнє, як мінімум, одного українського футболіста.

Гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко у найближчий час може перейти до іншого клубу, повідомляє журналіст Мет Лоу. 

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Цей клуб теж бореться за високі місця у чемпіонаті. І планує посилитись перед другою частиною сезону. 

Куди перейде Зінченко

Гравцем збірної України Олександром Зінченком цікавиться дортмундська "Борусія". За цю команду раніше вже грав ще один українець, нинішній гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко. 

За даними журналістів, німецький клуб готовий придбати українця вже цієї зими, до закінчення трансферного вікна. 

Цього сезону Зінченко провів за "Арсенал" 13 матчів у всіх турнірах. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро. 

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відповів на запитання щодо можливої відставки.  

Наставник французького "ПСЖ" Луїс Енріке відсвяткував перемогу над "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" планує придбати гравця на заміну Мохамеду Салаху, клуб вже веде переговори щодо трансферу.

Український боксер Олександр Усик повернеться на ринг у 2025 році, вже відоме ім'я суперника.

спорт футбол Олександр Зінченко Боруссія Дортмунд Арсенал

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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