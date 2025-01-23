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Зинченко может перейти в бывший клуб Ярмоленко

23 января 2025 18:20
Александр Ильющенков - Редактор
Известно, в какой клуб может перейти Зинченко  — детали
Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Александр Ильющенков - Редактор

До окончания зимнего трансферного окна осталось чуть больше недели. За это время может решиться будущее, как минимум, одного украинского футболиста.

Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в ближайшее время может перейти в другой клуб, сообщает журналист Мэт Лоу.

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Этот клуб тоже борется за высокие места в чемпионате. И планирует усилиться перед второй частью сезона.

Куда перейдет Зинченко

Игроком сборной Украины Александром Зинченко интересуется дортмундская "Боруссия". За эту команду раньше уже играл еще один украинец, нынешний игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко.

По данным журналистов, немецкий клуб готов приобрести украинца уже этой зимой, до окончания трансферного окна.

В этом сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы относительно возможной отставки.

Наставник французского "ПСЖ" Луис Энрике отпраздновал победу над "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" планирует приобрести игрока на замену Мохамеду Салаху, клуб уже ведет переговоры по трансферу.

Украинский боксер Александр Усик вернется на ринг в 2025 году, уже известно имя соперника.

спорт футбол Александр Зинченко Боруссия Дортмунд Арсенал

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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