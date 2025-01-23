Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

До окончания зимнего трансферного окна осталось чуть больше недели. За это время может решиться будущее, как минимум, одного украинского футболиста.

Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в ближайшее время может перейти в другой клуб, сообщает журналист Мэт Лоу.

Читайте также:

Этот клуб тоже борется за высокие места в чемпионате. И планирует усилиться перед второй частью сезона.

Бороссия Дортмунд готова перейти за Александра Зинченко, при этом ожидается, что левый защитник покинет "Арсенал" до закрытия трансферного окна. История с @SamJDean #afc https://t.co/MemQ2EAl7R — Matt Law (@Matt_Law_DT) 23 января 2025

Куда перейдет Зинченко

Игроком сборной Украины Александром Зинченко интересуется дортмундская "Боруссия". За эту команду раньше уже играл еще один украинец, нынешний игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко.

По данным журналистов, немецкий клуб готов приобрести украинца уже этой зимой, до окончания трансферного окна.

В этом сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы относительно возможной отставки.

Наставник французского "ПСЖ" Луис Энрике отпраздновал победу над "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" планирует приобрести игрока на замену Мохамеду Салаху, клуб уже ведет переговоры по трансферу.

Украинский боксер Александр Усик вернется на ринг в 2025 году, уже известно имя соперника.