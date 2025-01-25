Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зинченко близок к переходу во вторую команду чемпионата Испании arrow

Зинченко близок к переходу во вторую команду чемпионата Испании

25 января 2025 11:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Атлетико и Боруссия активно борются за трансфер Зинченко
Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лондонский "Арсенал" продолжает искать новую команду для украинского левого защитника Александра Зинченко. Сейчас футболистом интересуются в Испании и в Германии.

Новым претендентом на футболиста стал мадридский "Атлетико", сообщил портал Sky Sport Germany.

Читайте также:
Александр Зинченко
Александр Зинченко среди игроков "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko

Зинченко ищут новую команду

Согласно последней информации, мадридский "Атлетико" активно ведет переговоры по трансферу украинца. Вторая команда в турнирной таблице Ла Лиги хочет купить украинца за сумму не менее 20 млн евро и бонусы.

При этом, существует вероятность, что мадридцы оформzт не полноценный трансфер зимой, а аренду с обязательным правом выкупа в июне.

Таже за Зинченко продолжает бороться "Боруссия" Дортмунд, которая дольше ведет переговоры с "Арсеналом". Однако, немцев не устраивает сумма, которую хотят лондонцы.

Отметим, что у "Атлетико" сейчас проблемы на позиции левого защитника, где в последних матчах Диего Симеоне использует разных игроков.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик и его жена Катерина оказались в больнице — что с ними произошло.

Футбольная команда турецкой Суперлиги планирует оформить переход Дениса Попова и Александра Зубкова.

Черкасский ЛНЗ купил основного центрального защитника "Кривбасса".

футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Арсенал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:58 Взрыв на Одесчине — пенсионер подорвался на гранате

11:44 Во Львове судили мужчину — ударил возле бара женщину в лицо

11:37 Зинченко близок к переходу во вторую команду чемпионата Испании

11:28 Рвы и забор — на Одесчине усиливают пограничный контроль

11:23 Очереди на границе Украины — на двух КПП заметили скопление авто

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

11:58 Взрыв на Одесчине — пенсионер подорвался на гранате

11:44 Во Львове судили мужчину — ударил возле бара женщину в лицо

11:37 Зинченко близок к переходу во вторую команду чемпионата Испании

11:28 Рвы и забор — на Одесчине усиливают пограничный контроль

11:23 Очереди на границе Украины — на двух КПП заметили скопление авто

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске