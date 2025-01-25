Атлетико и Боруссия активно борются за трансфер Зинченко

Зинченко близок к переходу во вторую команду чемпионата Испании
Лондонский "Арсенал" продолжает искать новую команду для украинского левого защитника Александра Зинченко. Сейчас футболистом интересуются в Испании и в Германии.
Новым претендентом на футболиста стал мадридский "Атлетико", сообщил портал Sky Sport Germany.
Зинченко ищут новую команду
Согласно последней информации, мадридский "Атлетико" активно ведет переговоры по трансферу украинца. Вторая команда в турнирной таблице Ла Лиги хочет купить украинца за сумму не менее 20 млн евро и бонусы.
При этом, существует вероятность, что мадридцы оформzт не полноценный трансфер зимой, а аренду с обязательным правом выкупа в июне.
Таже за Зинченко продолжает бороться "Боруссия" Дортмунд, которая дольше ведет переговоры с "Арсеналом". Однако, немцев не устраивает сумма, которую хотят лондонцы.
Отметим, что у "Атлетико" сейчас проблемы на позиции левого защитника, где в последних матчах Диего Симеоне использует разных игроков.
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