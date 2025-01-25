Атлетико и Боруссия активно борются за трансфер Зинченко

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Лондонский "Арсенал" продолжает искать новую команду для украинского левого защитника Александра Зинченко. Сейчас футболистом интересуются в Испании и в Германии.

Новым претендентом на футболиста стал мадридский "Атлетико", сообщил портал Sky Sport Germany.

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Александр Зинченко среди игроков "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko

Зинченко ищут новую команду

Согласно последней информации, мадридский "Атлетико" активно ведет переговоры по трансферу украинца. Вторая команда в турнирной таблице Ла Лиги хочет купить украинца за сумму не менее 20 млн евро и бонусы.

При этом, существует вероятность, что мадридцы оформzт не полноценный трансфер зимой, а аренду с обязательным правом выкупа в июне.

Таже за Зинченко продолжает бороться "Боруссия" Дортмунд, которая дольше ведет переговоры с "Арсеналом". Однако, немцев не устраивает сумма, которую хотят лондонцы.

Отметим, что у "Атлетико" сейчас проблемы на позиции левого защитника, где в последних матчах Диего Симеоне использует разных игроков.

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