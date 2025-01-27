Металлист оформил рекордный трансфер: Синчук перешел в Болонью

Геннадий Синчук. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист" оформил самый крупный трансфер в истории Первой лиги. Команда продала свою молодую звезду Геннадия Синчука.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Игорь Цыганык.

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По информации Цыганыка, 18-летний игрок сборной Украины U-19 перешел в "Болонью", которая в этом сезоне играет в Лиге чемпионов.

Футболист подписал контракт на четыре года с возможностью продлении еще на год.

"Болонья" гарантированно заплатит за игрока пять миллионов евро, и еще может добавить три миллиона евро в виде бонусов. В общем, харьковчане, могут получить 8 млн евро.

"Болонья" получила лишь 80% прав на Синчука. Также 20% экономических прав остаются у "Металлиста".

Зарплата Синчука составит 500 тысяч евро в год.

Юного украинского футболиста "Болонья" сразу отдаст на полгода в аренду в канадский "Монреаль", который играет в МЛС. У итальянцев и канадцев одни владельцы.

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