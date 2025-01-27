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Шахтер начал искать замену Степаненко и Сикану

27 января 2025 20:32
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шахтер ищет усиление в Бразилии — нападающего и опорного полузащитника
Тарас Степаненко. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Донецкий "Шахтер" сейчас активно ведет селекционную работу. Скауты горняков ищут усиление, но не в Украине.

Об этом сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Сейчас в "Шахтере" ищут усиление на позиции центрального нападающего и опорного полузащитника. Новый форвард нужен после того, как Даниила Сикана продали в турецкий "Трабзонспор". К тому же Эгиналдо получил травму в игре Лиги чемпионов с "Брестом", а Ласина Траоре пока в плохой форме.

Даниил Сикан
Даниил Сикан в новом клубе. Фото: "Трабзонспор";

Также будут искать замену возрастному Тарасу Степаненко, которого полноценно не смог заменить Дмитрий Крыськив.

Источник утверждает, что "Шахтер" изменил подход к поиску новичков и вместо молодых проспектов будет искать сформированных игроков, которые сразу усилят команду.

Основным местом нахождения новичков для селекционеров "Шахтера" до сих пор является Бразилия. Игроков из других чемпионатов ожидать не стоит.

Напомним, "Динамо" вскоре может потерять своего лидера, которого хочет купить "Бешикташ".

Источник сообщил, когда подпишет свой контракт с "Аль-Шабабом" Георгий Бущан.

Донецкий "Шахтер" сыграет решающий матч основного раунда Лиги чемпионов — где и когда смотреть игру с "Боруссией".

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Даниил Сикан Тарас Степаненко

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