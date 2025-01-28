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Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото

28 січня 2025 07:36
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний та його дружина Ангеліна показали життя родини в Англії — фото
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний вже обжився в країні. В цьому йому допомогла його дружина Ангеліна.

Дівчина показала в Instagram, як вони живуть з Іллею.

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Цікаво, що дружина Забарного, на відміну від багатьох дружин футболістів, працює. Дівчина має власну школу вивчення англійської мови. При цьому вона активно веде соцмережі, де має 19,4 тисячі фоловерів.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Як живуть в Англії Забарні

Ангеліна в соцмережах опублікувала добірку фото, яке підписала Life recently.

Дружина Іллі показала їхнього нового члена сім’ї — цуценя, яке складе компанію кішці. Вона також нагадала, що отримувала від чоловіка красивий букет квітів.

Илья Забарный
Ілля Забарний із цуценям Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна з букетом квітів. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Особливий акцент Ангеліна зробила на тому, що, попри щільний графік Англійської прем’єр-ліги, вони багато подорожували.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна подорожує. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Илья Забарный
Подорожі забарних Англією. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Зазначимо, що цього сезону Забарний за статистичними показниками є найкращим центральним захисником "Борнмута". Футболіст зіграв у 24 матчах сезону без замін.

Нагадаємо, дружина гравця збірної України Олександра Зубкова подала на розлучення.

Дружина легенди "Динамо" відчула себе у ролі Олександра Усика.

футбол Ілля Забарний Борнмут дружини футболістів Ангеліна Забарна

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