Ілля Забарний та його дружина Ангеліна показали життя родини в Англії — фото

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний вже обжився в країні. В цьому йому допомогла його дружина Ангеліна.

Дівчина показала в Instagram, як вони живуть з Іллею.

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Цікаво, що дружина Забарного, на відміну від багатьох дружин футболістів, працює. Дівчина має власну школу вивчення англійської мови. При цьому вона активно веде соцмережі, де має 19,4 тисячі фоловерів.

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Як живуть в Англії Забарні

Ангеліна в соцмережах опублікувала добірку фото, яке підписала Life recently.

Дружина Іллі показала їхнього нового члена сім’ї — цуценя, яке складе компанію кішці. Вона також нагадала, що отримувала від чоловіка красивий букет квітів.

Ілля Забарний із цуценям Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Ангеліна Забарна з букетом квітів. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Особливий акцент Ангеліна зробила на тому, що, попри щільний графік Англійської прем’єр-ліги, вони багато подорожували.

Ангеліна Забарна подорожує. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Подорожі забарних Англією. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Зазначимо, що цього сезону Забарний за статистичними показниками є найкращим центральним захисником "Борнмута". Футболіст зіграв у 24 матчах сезону без замін.

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