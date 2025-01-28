Ілля Забарний та його дружина Ангеліна показали життя родини в Англії — фото

Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото
Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний вже обжився в країні. В цьому йому допомогла його дружина Ангеліна.
Дівчина показала в Instagram, як вони живуть з Іллею.
Цікаво, що дружина Забарного, на відміну від багатьох дружин футболістів, працює. Дівчина має власну школу вивчення англійської мови. При цьому вона активно веде соцмережі, де має 19,4 тисячі фоловерів.
Як живуть в Англії Забарні
Ангеліна в соцмережах опублікувала добірку фото, яке підписала Life recently.
Дружина Іллі показала їхнього нового члена сім’ї — цуценя, яке складе компанію кішці. Вона також нагадала, що отримувала від чоловіка красивий букет квітів.
Особливий акцент Ангеліна зробила на тому, що, попри щільний графік Англійської прем’єр-ліги, вони багато подорожували.
Зазначимо, що цього сезону Забарний за статистичними показниками є найкращим центральним захисником "Борнмута". Футболіст зіграв у 24 матчах сезону без замін.
Нагадаємо, дружина гравця збірної України Олександра Зубкова подала на розлучення.
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