Валерія Гусєва в боксерських рукавичках і в пікантному образі здивувала своїх фоловерів

Дружина легенди Динамо одягла відвертий одяг і стала як Усик
Дружина легендарного колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України Олега Гусєва знову вразила підписників своєю красою. Цього разу дівчина змінила вид спорту.
У образі боксера Валерія Гусєва опублікувала чергові яскраві фото в Instagram.
Дружина тренера "Динамо" працює моделлю та активно веде соціальні мережі. Наразі у дівчини в Instagram 142 тисячі підписників.
Красуня-дружина Олега Гусєва
Валерія зробила дуже яскраві фото в рукавичках для боксу. Родзинки додає те, що це були рожеві рукавички.
Для цієї фотосесії дівчині довелося увійти в справжній ринг. Однак вона прийшла туди в облягаючому комбінезоні і в такому образі вона б не програла жодному чоловікові.
Відзначимо, що поки Валерія тішить своїх підписників, її чоловік перебуває в Туреччині на зборах із київським "Динамо", яке готується до другої половини чемпіонату України.
Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик займається благодійністю — що робить спортсмен.
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