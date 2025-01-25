Валерія Гусєва в боксерських рукавичках і в пікантному образі здивувала своїх фоловерів

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина легендарного колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України Олега Гусєва знову вразила підписників своєю красою. Цього разу дівчина змінила вид спорту.

У образі боксера Валерія Гусєва опублікувала чергові яскраві фото в Instagram.

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Сім'я Олега Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva .

Красуня-дружина Олега Гусєва

Валерія зробила дуже яскраві фото в рукавичках для боксу. Родзинки додає те, що це були рожеві рукавички.

Для цієї фотосесії дівчині довелося увійти в справжній ринг. Однак вона прийшла туди в облягаючому комбінезоні і в такому образі вона б не програла жодному чоловікові.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Відзначимо, що поки Валерія тішить своїх підписників, її чоловік перебуває в Туреччині на зборах із київським "Динамо", яке готується до другої половини чемпіонату України.

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