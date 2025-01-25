Валерия Гусева в боксерских перчатках и в пикантном образе удивила своих фолловеров

Жена легенды Динамо надела откровенную одежду и стала как Усик
Жена легендарного бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева снова поразила фолловеров своей красотой. Девушка на этот раз сменила вид спорта.
В образе боксера Валерия Гусева опубликовала очередные яркие фото в Instagram.
Жена тренера "Динамо" работает моделью и активно ведет социальные сети. На текущий момент у девушки в Instagram 142 тысячи фолловеров.
Красавица-жена Олега Гусева
Валерия сделала очень яркие фото в перчатках для бокса. Изюминки подчеркивает, что это были розовые перчатки.
Для этой фотосессии девушке пришлось войти в настоящий ринг. Однако она пришла туда в облегающем комбинезоне и в таком образе она бы не проиграла ни одному мужчине.
Отметим, что пока Валерия радует своих подписчиков ее муж находится в Турции на сборах с киевским "Динамо", которое готовится ко второй половину чемпионата Украины.
Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик занимается благотворительностью — что делает спортсмен.
Команда из турецкой Суперлиги попытается подписать трех игроков сборной Украины из "Динамо", "Шахтера" и "Полесья".
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