Валерия Гусева в боксерских перчатках и в пикантном образе удивила своих фолловеров

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Жена легендарного бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева снова поразила фолловеров своей красотой. Девушка на этот раз сменила вид спорта.

В образе боксера Валерия Гусева опубликовала очередные яркие фото в Instagram.

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Семья Олега Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Красавица-жена Олега Гусева

Валерия сделала очень яркие фото в перчатках для бокса. Изюминки подчеркивает, что это были розовые перчатки.

Для этой фотосессии девушке пришлось войти в настоящий ринг. Однако она пришла туда в облегающем комбинезоне и в таком образе она бы не проиграла ни одному мужчине.

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Отметим, что пока Валерия радует своих подписчиков ее муж находится в Турции на сборах с киевским "Динамо", которое готовится ко второй половину чемпионата Украины.

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