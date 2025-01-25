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Жена легенды Динамо надела откровенную одежду и стала как Усик

25 января 2025 08:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Валерия Гусева в боксерских перчатках и в пикантном образе удивила своих фолловеров
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена легендарного бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева снова поразила фолловеров своей красотой. Девушка на этот раз сменила вид спорта.

В образе боксера Валерия Гусева опубликовала очередные яркие фото в Instagram.

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Жена тренера "Динамо" работает моделью и активно ведет социальные сети. На текущий момент у девушки в Instagram 142 тысячи фолловеров.

Семья Олега Гусева
Семья Олега Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Красавица-жена Олега Гусева

Валерия сделала очень яркие фото в перчатках для бокса. Изюминки подчеркивает, что это были розовые перчатки.

Для этой фотосессии девушке пришлось войти в настоящий ринг. Однако она пришла туда в облегающем комбинезоне и в таком образе она бы не проиграла ни одному мужчине.

Валерия Гусева поразила формами
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусева поразила формами
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Валерия Гусева поразила формами
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Отметим, что пока Валерия радует своих подписчиков ее муж находится в Турции на сборах с киевским "Динамо", которое готовится ко второй половину чемпионата Украины.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик занимается благотворительностью — что делает спортсмен.

Команда из турецкой Суперлиги попытается подписать трех игроков сборной Украины из "Динамо", "Шахтера" и "Полесья".

Житомирское "Полесье" продало своего футболиста в США за рекордную суму.

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09:50 Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

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