Полесье продаст Смолякова в Лос-Анджелес за 2 млн евро — уже подписан контракт

Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

В ближайшее время "Полесье" должно объявить о самом большом в истории клуба трансфере "на выход". Команда продаст 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины Артема Смолякова.

Об этом сообщил портал Sport.ua.

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Что известно о трансфере "Полесья"

По информации источника, Смоляков подписал контракт с третьей командой прошлого сезона МЛС "Лос-Анджелесом" и стал футболистом клуба, где выступает легендарный Оливье Жиру.

"Полесье" получит за игрока 2 млн евро и процент от следующей перепродажи.

К "Лос-Анджелесу" Смоляков присоединится после 31 января, когда официально откроется трансферное окно в США и можно будет заявлять игроков.

Отметим, что Смоляков перешел в "Полесье" из "Ингульца" летом 2023 года за 150 тысяч евро.

В текущем сезоне игрок в 19 матчах за "Полесье" сделал один ассист.

Смолякова авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает в 900 тысяч евро.

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