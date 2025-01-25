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Футболист Полесья и сборной Украины стал игроком клуба из США

25 января 2025 06:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Полесье продаст Смолякова в Лос-Анджелес за 2 млн евро — уже подписан контракт
Артем Смоляков. Фото: "Полісся"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В ближайшее время "Полесье" должно объявить о самом большом в истории клуба трансфере "на выход". Команда продаст 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины Артема Смолякова.

Об этом сообщил портал Sport.ua.

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Артем Смоляков в матче с "Кривбассом". Фото: "Полесье"

Что известно о трансфере "Полесья"

По информации источника, Смоляков подписал контракт с третьей командой прошлого сезона МЛС "Лос-Анджелесом" и стал футболистом клуба, где выступает легендарный Оливье Жиру.

"Полесье" получит за игрока 2 млн евро и процент от следующей перепродажи.

К "Лос-Анджелесу" Смоляков присоединится после 31 января, когда официально откроется трансферное окно в США и можно будет заявлять игроков.

Отметим, что Смоляков перешел в "Полесье" из "Ингульца" летом 2023 года за 150 тысяч евро.

В текущем сезоне игрок в 19 матчах за "Полесье" сделал один ассист.

Смолякова авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает в 900 тысяч евро.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик и его жена Катерина активно занимаются помощью по ремонту военных госпиталей.

Клуб турецкой Суперлиги попытается подписать трех игроков сборной Украины.

Английский клуб заинтересован в переходе близкого друга Михаила Мудрика со времен академии "Шахтера".

футбол Футбол трансферы Полесье лига МЛС Артем Смоляков

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08:15 ЕБРР и страны-партнеры выделили 7 млн евро на Чернобыль

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:05 США хотят закупить оружие Украине за счет активов РФ, — Келлог

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