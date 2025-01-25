Полесье продаст Смолякова в Лос-Анджелес за 2 млн евро — уже подписан контракт

Футболист Полесья и сборной Украины стал игроком клуба из США
В ближайшее время "Полесье" должно объявить о самом большом в истории клуба трансфере "на выход". Команда продаст 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины Артема Смолякова.
Об этом сообщил портал Sport.ua.
Что известно о трансфере "Полесья"
По информации источника, Смоляков подписал контракт с третьей командой прошлого сезона МЛС "Лос-Анджелесом" и стал футболистом клуба, где выступает легендарный Оливье Жиру.
"Полесье" получит за игрока 2 млн евро и процент от следующей перепродажи.
К "Лос-Анджелесу" Смоляков присоединится после 31 января, когда официально откроется трансферное окно в США и можно будет заявлять игроков.
Отметим, что Смоляков перешел в "Полесье" из "Ингульца" летом 2023 года за 150 тысяч евро.
В текущем сезоне игрок в 19 матчах за "Полесье" сделал один ассист.
Смолякова авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает в 900 тысяч евро.
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