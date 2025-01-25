Полісся продасть Смолякова в Лос-Анджелес за 2 млн євро — уже підписано контракт

Футболіст Полісся та збірної України став гравцем клубу з США
Найближчим часом "Полісся" має оголосити про найбільший в історії клубу трансфер "на вихід". Команда продасть 21-річного футболіста молодіжної збірної України Артема Смолякова.
Про це повідомив портал Sport.ua.
Що відомо про трансфер "Полісся"
За інформацією джерела, Смоляков підписав контракт із третьою командою минулого сезону МЛС "Лос-Анджелесом" і став футболістом клубу, де виступає легендарний Олів'є Жиру.
"Полісся" отримає за гравця 2 млн євро і відсоток від наступного перепродажу.
До "Лос-Анджелеса" Смоляков приєднається після 31 січня, коли офіційно відкриється трансферне вікно в США і можна буде заявляти гравців.
Відзначимо, що Смоляков перейшов у "Полісся" з "Інгульця" влітку 2023 року за 150 тисяч євро.
У поточному сезоні гравець у 19 матчах за "Полісся" зробив один асист.
Смолякова авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює в 900 тисяч євро.
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