Полісся продасть Смолякова в Лос-Анджелес за 2 млн євро — уже підписано контракт

Артем Смоляков. Фото: "Полісся"

Найближчим часом "Полісся" має оголосити про найбільший в історії клубу трансфер "на вихід". Команда продасть 21-річного футболіста молодіжної збірної України Артема Смолякова.

Про це повідомив портал Sport.ua.

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Що відомо про трансфер "Полісся"

За інформацією джерела, Смоляков підписав контракт із третьою командою минулого сезону МЛС "Лос-Анджелесом" і став футболістом клубу, де виступає легендарний Олів'є Жиру.

"Полісся" отримає за гравця 2 млн євро і відсоток від наступного перепродажу.

До "Лос-Анджелеса" Смоляков приєднається після 31 січня, коли офіційно відкриється трансферне вікно в США і можна буде заявляти гравців.

Відзначимо, що Смоляков перейшов у "Полісся" з "Інгульця" влітку 2023 року за 150 тисяч євро.

У поточному сезоні гравець у 19 матчах за "Полісся" зробив один асист.

Смолякова авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює в 900 тисяч євро.

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