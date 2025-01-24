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Динамо вынесло окончательный вердикт по защитнику Окону

24 января 2025 21:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев завершило просмотр Име Окона из ЮАР — каков вердикт
Име Окон. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" официально завершило просмотр центрального защитника из ЮАР Име Окона. Футболист с начала января находился в распоряжении Александра Шовковского.

По информации Telegram-канала "ТаТоТаке", в "Динамо" решили, что делать с футболистом.

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Име Окон в товарищеском матче. Фото: "Динамо"

Окона не будет в УПЛ

По информации источника, 23 января южноафриканцу дали сыграть 90 минут в спарринге против "Ллапи" (2:2) из Косово и после него принимали решение.

После игры, которую футболист провел не без ошибок, тренерский штаб окончательно отказался от услуг 20-летнего игрока.

"У Окона хороший физический профайл, но по состоянию на сейчас по другим составляющим не особо выделяется среди имеющихся в центре защиты игроков "Динамо", — сказал эксперт Михаил Смоловой.

Отметим, что "Динамо" хотели отказаться от Окона после первой недели сборов в Турции. Однако тренеры потом дали игроку еще время, чтобы лучше его изучить.

Это произошло после того, как соперник киевлян в контрольном матче немецкий "Магдебург" захотел подписать Име без просмотра.

Напомним, Александр и Катерина Усики показали, как они помогают спасать жизни людей.

Турецкий "Трабзонспор" предлагает контракты игрокам "Динамо" и "Шахтера" и  интересуется лидером "Полесья".

Футболист сборной Украины и лучший друг Михаила Мудрика перейдет в Чемпионшип.

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