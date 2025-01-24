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Динамо винесло кінцевий вердикт по захиснику Окону

24 січня 2025 21:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ завершило перегляд Іме Окона з ПАР — який вердикт
Іме Окон. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" офіційно завершило перегляд центрального захисника з ПАР Іме Окона. Футболіст з початку січня знаходився у розпорядженні Олександра Шовковського.

За інформацією Telegram-канала "ТаТоТаке", у "Динамо" вирішило, що робити з футболістом.

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Іме Окон в товариському матчі. Фото: "Динамо"

Окона не буде в УПЛ

За інформацією джерела, 23 січня південноафриканцю дали зіграти 90 хвилин у спарингу проти "Ллапі" (2:2) з Косово й після нього приймали рішення.

Після гри, яку футболіст провів не без помилок, тренерський штаб остаточно відмовився від послуг 20-річного гравця.

"В Окона хороший фізичний профайл, але станом на зараз за іншими складовими не особливо вирізняється з-поміж наявних в центрі захисту гравців "Динамо", — сказав експерт Михайло Смоловий.

Зазначимо, що "Динамо" хотіли відмовитись від Окона після першого тижня зборів у Туреччині. Однак, тренери потім дали гравцю ще час, щоб краще його вивчити.

Це сталося після того, як суперник киян в контрольному матчі німецький "Магдебург" захотів підписати Іме без перегляду.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики показали, як вони допомагають рятувати життя людей.

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Футболіст збірної України й найкращий друг Михайла Мудрика перейде до Чемпіоншипу.

Туреччина футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ

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