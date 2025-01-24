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Динамо вирішило довше переглядати Окона, бо його ледь не вкрали

24 січня 2025 10:17
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо продовжує перегляд Іме Окона після інтересу клубу з Німеччини
Іме Окон. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" в тренувальному таборі в Туреччині переглядають центрального захисника з ПАР Іме Окона. Після тижня перегляду від нього хотіли відмовитись, але тренерський штаб змінив думку.

Про причину продовження перегляду повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, Олександр Шовковський хотів відмовитися від Окона ще на тому етапі, коли додому повернувся Богдан Слюбик.

Однак тренер змінив думку після того, як німецький "Магдебург", з яким "Динамо" грало товариську гру, після матчу спробувало підписати футболіста навіть без попереднього перегляду.

Тренерський штаб "Динамо" після цього продовжили перегляд, щоб зрозуміти, що німецькі спеціалісти побачили в Оконі з того, чого не розгледіли Шовковський та Олег Гусєв.

Зазначимо, що 23 січня в контрольній грі з "Лапі" Окон був одним з винуватців атаки, яка призвела до пенальті та другого гола косоварів.

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футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Олександр Шовковський

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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