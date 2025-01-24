Динамо продолжает просмотр Име Окона после интереса клуба из Германии

Име Окон. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в тренировочном лагере в Турции просматривают центрального защитника из ЮАР Име Окона. После недели просмотра от него хотели отказаться, но тренерский штаб изменил мнение.

О причине продолжения просмотра сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

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По информации источника, Александр Шовковский хотел отказаться от Окона еще на том этапе, когда домой вернулся Богдан Слюбик.

Однако тренер изменил мнение после того, как немецкий "Магдебург", с которым "Динамо" играло товарищескую игру, после матча попыталось подписать футболиста даже без предварительного просмотра.

Тренерский штаб "Динамо" после этого продолжили просмотр, чтобы понять, что немецкие специалисты увидели в Оконе из того, чего не разглядели Шовковский и Олег Гусев.

Отметим, что 23 января в контрольной игре с "Лапи" Окон был одним из виновников атаки, которая привела к пенальти и второму голу косоваров.

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