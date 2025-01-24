Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо решило дольше просматривать Окона, ведь его едва не украли arrow

Динамо решило дольше просматривать Окона, ведь его едва не украли

24 января 2025 10:17
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо продолжает просмотр Име Окона после интереса клуба из Германии
Име Окон. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" в тренировочном лагере в Турции просматривают центрального защитника из ЮАР Име Окона. После недели просмотра от него хотели отказаться, но тренерский штаб изменил мнение.

О причине продолжения просмотра сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Читайте также:

Почему "Динамо" до сих пор просматривает Окона

По информации источника, Александр Шовковский хотел отказаться от Окона еще на том этапе, когда домой вернулся Богдан Слюбик.

Однако тренер изменил мнение после того, как немецкий "Магдебург", с которым "Динамо" играло товарищескую игру, после матча попыталось подписать футболиста даже без предварительного просмотра.

Тренерский штаб "Динамо" после этого продолжили просмотр, чтобы понять, что немецкие специалисты увидели в Оконе из того, чего не разглядели Шовковский и Олег Гусев.

Отметим, что 23 января в контрольной игре с "Лапи" Окон был одним из виновников атаки, которая привела к пенальти и второму голу косоваров.

Напомним, Ливерпуль хочет купить нового игрока, вместо Мохаммеда Салаха.

Александр и Екатерина Усики помогают восстановлению военных госпиталей в Украине.

Тайсон Ф'юри показал, чем занимается после завершения карьеры.

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Александр Шовковский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:35 Бельгия перед Украиной получила нового главного тренера — кто это

10:30 Чиновнику из Днепра объявили подозрение в растрате 9,2 млн грн

10:23 Зеленский отреагировал на российскую дроновую атаку по Украине

10:21 Усиленная опасность — РФ увеличила присутствие в Черном море

10:17 Динамо решило дольше просматривать Окона, ведь его едва не украли

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:10 Столетие назад на месте моста Метро была другая переправа — фото

10:05 Бесплатное жилье для УБД — кто получит в 2025 году

10:00 Канадец собрал термоядерный реактор на кухне с помощью ИИ

09:59 Тысячи одесситов остались без света — по какой причине

09:58 Ким признался, кто владелец Telegram-канала Николаевский Ванек

10:35 Бельгия перед Украиной получила нового главного тренера — кто это

10:30 Чиновнику из Днепра объявили подозрение в растрате 9,2 млн грн

10:23 Зеленский отреагировал на российскую дроновую атаку по Украине

10:21 Усиленная опасность — РФ увеличила присутствие в Черном море

10:17 Динамо решило дольше просматривать Окона, ведь его едва не украли

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:10 Столетие назад на месте моста Метро была другая переправа — фото

10:05 Бесплатное жилье для УБД — кто получит в 2025 году

10:00 Канадец собрал термоядерный реактор на кухне с помощью ИИ

09:59 Тысячи одесситов остались без света — по какой причине

09:58 Ким признался, кто владелец Telegram-канала Николаевский Ванек

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать