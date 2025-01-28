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Новий тренер Евертона натякнув на продаж Миколенка з клубу

28 січня 2025 08:51
Станіслав Костюк - Редактор
Миколенко може піти з Евертона — Моєс назвав причину
Віталій Миколенко (праворуч) святкує гол із партнерами з "Евертону". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник збірної України Віталій Миколенко може залишити англійський "Евертон". Новий наставник "ірисок" Девід Моєс зробив неоднозначну заяву з приводу гравця.

"Евертон" найближчим часом почне шукати заміну Миколенку, повідомляє BeanymanSports2.

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Головний тренер "Евертона" Девід Моєс повідомив журналістам про те, що позиція лівого захисника в команді потребує посилення. Це означає, що наставник або не довіряє українському гравцеві, або клуб збирається його продати.

Віталій Миколенко
Миколенко в матчі з " Ноттінгем Форест". Фото: Reuters/Phil Noble

Що буде з Миколенком

Девід Моєс, який нещодавно повернувся до "Евертона", розставив пріоритети під час планування посилення складу "ірисок". Наставник розуміє, що насамперед команді необхідний результативний форвард. Однак тренер хоче отримати ще одного лівого захисника.

Моєс не впевнений, що в клубі є кошти для трансферу нового лівого захисника. Однак наставник хоче, щоб у його розпорядженні був ще один футболіст, який здатний зіграти на цій позиції. Поки ж як заміну Віталію Миколенку розглядають Ешлі Янга, якого теж можна поставити на лівий край оборони.

Раніше Миколенко заявив про те, що йому психологічно складно виступати в команді, яка постійно бореться за виживання. У нинішньому сезоні українець провів за "Евертон" 22 поєдинки й зробив 1 результативну передачу. У його послугах зацікавлені клуби з Англії та Італії.

Нагадаємо, Георгій Бущан уже попрощався з партнерами з "Динамо" та приїхав у розташування нового клубу.

Дружина захисника збірної України Іллі Забарного продемонструвала, як пара живе у Великій Британії. 

У "Динамо" з'явиться пропозиція щодо ще одного ключового гравця, який може переїхати до Туреччини до кінця місяця.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко

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09:22 На Одещині готуються дати відсіч російському мазуту — які заходи

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