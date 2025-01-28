Бущан попрощався з Динамо й прибув до Саудівської Аравії

Георгій Бущан перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер збірної України Георгій Бущан уже залишив київське "Динамо". Досвідчений футболіст прибув до Ер-Ріяда для підписання контракту з новим клубом.

Бущан виступатиме за "Аль-Шабаб" із Саудівської Аравії, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Трансферна сага з переїздом Георгія Бущана в Ер-Ріяд близька до завершення. У вівторок, 28 січня, 30-річний воротар підпише контракт із клубом "Аль-Шабаб". Угода діятиме 2,5 роки.

Один з останніх поєдинків Бущана в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Деталей переходу Бущана

Саудівський клуб заплатить "Динамо" за гравця основного складу київського клубу 3 млн євро без врахування бонусів. Георгій Бущан уже прибув до Ер-Ріяда, де його зустріли місцеві журналісти.

Декілька тижнів тому стало відомо про інтерес "Аль-Шабаба" до Георгія Бущана. Керівництво "Динамо" влаштували умови, які запропонував клуб із Саудівської Аравії. Сторони швидко узгодили умови угоди.

Очікується, що основним воротарем "Динамо" стане 23-річний Руслан Нещерет.

Нагадаємо, також із "Динамо" може піти Микола Шапаренко, яким цікавиться відомий клуб.

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