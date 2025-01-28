Бущан попрощався з Динамо й прибув до Саудівської Аравії

Бущан попрощався з партнерами по "Динамо" й прибув в Ер-Ріяд
Голкіпер збірної України Георгій Бущан уже залишив київське "Динамо". Досвідчений футболіст прибув до Ер-Ріяда для підписання контракту з новим клубом.
Бущан виступатиме за "Аль-Шабаб" із Саудівської Аравії, повідомляють місцеві ЗМІ.
Трансферна сага з переїздом Георгія Бущана в Ер-Ріяд близька до завершення. У вівторок, 28 січня, 30-річний воротар підпише контракт із клубом "Аль-Шабаб". Угода діятиме 2,5 роки.
Деталей переходу Бущана
Саудівський клуб заплатить "Динамо" за гравця основного складу київського клубу 3 млн євро без врахування бонусів. Георгій Бущан уже прибув до Ер-Ріяда, де його зустріли місцеві журналісти.
Декілька тижнів тому стало відомо про інтерес "Аль-Шабаба" до Георгія Бущана. Керівництво "Динамо" влаштували умови, які запропонував клуб із Саудівської Аравії. Сторони швидко узгодили умови угоди.
Очікується, що основним воротарем "Динамо" стане 23-річний Руслан Нещерет.
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