Бущан попрощался с Динамо и прибыл в Саудовскую Аравию

Бущан попрощался с партнерами по Динамо и прибыл в новый клуб
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан уже покинул киевское "Динамо". Опытный футболист прибыл в Эр-Рияд для подписания контракта с новым клубом.
Бущан будет выступать за "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии, сообщают местные СМИ.
Трансферная сага с переездом Георгия Бущана в Эр-Рияд близка к завершению. Во вторник, 28 января, 30-летний вратарь подпишет контракт с клубом "Аль-Шабаб". Соглашение будет действовать 2,5 года.
Подробности перехода Бущана
Саудовский клуб заплатит "Динамо" за игрока основного состава киевского клуба 3 млн евро, не считая бонусов. Георгий Бущан уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили местные журналисты.
Несколько недель назад стало известно об интересе "Аль-Шабаба" к Георгию Бущану. Руководство "Динамо" устроили условия, которые предложил клуб из Саудовской Аравии. Стороны быстро согласовали условия сделки.
Ожидается, что основным вратарем "Динамо" станет 23-летний Руслан Нещерет.
Напомним, также из "Динамо" может уйти Николай Шапаренко, которым интересуется известный клуб.
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