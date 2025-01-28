Бущан попрощался с Динамо и прибыл в Саудовскую Аравию

Георгий Бущан перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан уже покинул киевское "Динамо". Опытный футболист прибыл в Эр-Рияд для подписания контракта с новым клубом.

Бущан будет выступать за "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии, сообщают местные СМИ.

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Трансферная сага с переездом Георгия Бущана в Эр-Рияд близка к завершению. Во вторник, 28 января, 30-летний вратарь подпишет контракт с клубом "Аль-Шабаб". Соглашение будет действовать 2,5 года.

Один из последних поединков Бущана в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Подробности перехода Бущана

Саудовский клуб заплатит "Динамо" за игрока основного состава киевского клуба 3 млн евро, не считая бонусов. Георгий Бущан уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили местные журналисты.

Несколько недель назад стало известно об интересе "Аль-Шабаба" к Георгию Бущану. Руководство "Динамо" устроили условия, которые предложил клуб из Саудовской Аравии. Стороны быстро согласовали условия сделки.

Ожидается, что основным вратарем "Динамо" станет 23-летний Руслан Нещерет.

Напомним, также из "Динамо" может уйти Николай Шапаренко, которым интересуется известный клуб.

Тренерский штаб "бело-синих" отказался от просмотра албанского игрока, который не захотел переходить в клуб из Украины.

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