Динамо Киев отказалось от трансфера албанца Аниса Мехмети

В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии
Киевское "Динамо" отказалось уже от четвертого игрока. Однако, в отличие от трех бывших, этот даже не приехал на просмотр.
"Динамо" отказалось от перехода албанца Аниса Мехмети. Об этом сообщил Telegram-канал Инсайды от Пасечника.
"Динамо" отказалось от футболиста из Англии
Киевляне были заинтересованы в албанском вингере "Бристоль Сити" из Чемпионшипа Анисе Мехмети.
При этом в ходе переговоров "Динамо" отказалось от трансфера 24-летнего албанца, когда тот не захотел ехать на просмотр и отказался от аренды с правом выкупа.
После сорванных переговоров киевляне попытаются найти другие варианты для флангов атаки.
Мехмети в этом сезоне сыграл за "Бристоль Сити" 28 матчей, в которых забил девять голов. У футболиста также есть три матча за сборную Албании.
Напомним, киевское "Динамо" вскоре может продать Николая Шапаренко за 5 млн евро.
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