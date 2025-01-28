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В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии

28 января 2025 00:57
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев отказалось от трансфера албанца Аниса Мехмети
Анис Мехмети. Фото: "Бристоль"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" отказалось уже от четвертого игрока. Однако, в отличие от трех бывших, этот даже не приехал на просмотр.

"Динамо" отказалось от перехода албанца Аниса Мехмети. Об этом сообщил Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

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Анис Мехмети
Анис Мехмети. Фото: "Бристоль"

"Динамо" отказалось от футболиста из Англии

Киевляне были заинтересованы в албанском вингере "Бристоль Сити" из Чемпионшипа Анисе Мехмети.

При этом в ходе переговоров "Динамо" отказалось от трансфера 24-летнего албанца, когда тот не захотел ехать на просмотр и отказался от аренды с правом выкупа.

После сорванных переговоров киевляне попытаются найти другие варианты для флангов атаки.

Анис Мехмети
Анис Мехмети на тренировке. Фото: "Бристоль"

Мехмети в этом сезоне сыграл за "Бристоль Сити" 28 матчей, в которых забил девять голов. У футболиста также есть три матча за сборную Албании.

Напомним, киевское "Динамо" вскоре может продать Николая Шапаренко за 5 млн евро.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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