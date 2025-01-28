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У Динамо на перегляд відмовився їхати гравець з чемпіонату Англії

28 січня 2025 00:57
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ відмовилось від трансферу албанця Аніса Мехметі
Аніс Мехметі. Фото: "Брістоль"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" відмовилось вже від четвертого гравця. Однак, на відміну від трьох колишніх, цей навіть не приїхав на перегляд.

"Динамо" відмовилося від переходу албанця Аніса Мехметі. Про це повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника.

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"Динамо" відмовилось від футболіста з Англії

Кияни були зацікавлені в албанському вінгері "Брістоль Сіті" з Чемпіоншипу Анісі Мехметі.

При цьому в ході перемовин "Динамо" відмовилось від трансферу 24-річного албанця, коли той не захотів їхати на перегляд та відмовився від оренди з правом викупу.

Після зірваних перемовин кияни спробують знайти інші варіанти для флангів атаки.

Анис Мехмети
Аніс Мехметі на тренуванні. Фото: "Брістоль"

Мехметі цього сезону зіграв за "Брістоль Сіті" 28 матчів, в яких забив дев’ять голів. У футболіста також є три матчі за збірну Албанії.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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