Динамо Київ відмовилось від трансферу албанця Аніса Мехметі

Аніс Мехметі. Фото: "Брістоль"

Київське "Динамо" відмовилось вже від четвертого гравця. Однак, на відміну від трьох колишніх, цей навіть не приїхав на перегляд.

"Динамо" відмовилося від переходу албанця Аніса Мехметі. Про це повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника.

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Кияни були зацікавлені в албанському вінгері "Брістоль Сіті" з Чемпіоншипу Анісі Мехметі.

При цьому в ході перемовин "Динамо" відмовилось від трансферу 24-річного албанця, коли той не захотів їхати на перегляд та відмовився від оренди з правом викупу.

Після зірваних перемовин кияни спробують знайти інші варіанти для флангів атаки.

Аніс Мехметі на тренуванні. Фото: "Брістоль"

Мехметі цього сезону зіграв за "Брістоль Сіті" 28 матчів, в яких забив дев’ять голів. У футболіста також є три матчі за збірну Албанії.

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