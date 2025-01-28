Динамо Київ відмовилось від трансферу албанця Аніса Мехметі

У Динамо на перегляд відмовився їхати гравець з чемпіонату Англії
Київське "Динамо" відмовилось вже від четвертого гравця. Однак, на відміну від трьох колишніх, цей навіть не приїхав на перегляд.
"Динамо" відмовилося від переходу албанця Аніса Мехметі. Про це повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника.
"Динамо" відмовилось від футболіста з Англії
Кияни були зацікавлені в албанському вінгері "Брістоль Сіті" з Чемпіоншипу Анісі Мехметі.
При цьому в ході перемовин "Динамо" відмовилось від трансферу 24-річного албанця, коли той не захотів їхати на перегляд та відмовився від оренди з правом викупу.
Після зірваних перемовин кияни спробують знайти інші варіанти для флангів атаки.
Мехметі цього сезону зіграв за "Брістоль Сіті" 28 матчів, в яких забив дев’ять голів. У футболіста також є три матчі за збірну Албанії.
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