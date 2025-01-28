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Рома готується продати Довбика, клуб має пропозиції щодо гравця

28 січня 2025 09:45
Станіслав Костюк - Редактор
Рома змінить трансферну вартість Довбика через інтерес інших клубів
Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво італійської "Роми" розглядає варіант із трансфером Артема Довбика. Римський клуб збирається змінити трансферну вартість футболіста збірної України.

"Вовки" не будуть поспішати з продажем Довбика як мінімум до кінця сезону, повідомляє Tutto Mercato

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Артем Довбик подолав "суху серію" матчів і знову почав забивати голи за "Рому" практично щотижня. Головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі допомагає українцю, регулярно випускає його на поле й просить виконувати пенальті. До форварда поступово повертається впевненість у власних силах.

Артем Довбик
Гравці "Роми" святкують гол. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

"Рома" може продати Довбика 

В італійському клубі розраховують, що українець стане одним із лідерів команди. Однак у клубі немає "недоторканних" гравців — будь-якого виконавця можуть продати, якщо керівництво "Роми" отримає вигідну пропозицію. Довбик не є винятком.

Згідно з повідомленням журналістів з Італії, "Рома" вже отримала пропозицію від клубу з Саудівської Аравії щодо трансферу українця, однак вона не задовольнила керівництво "вовків". Римляни найближчим часом внесуть зміни до контракту гравця, після чого його трансферна вартість зросте до 40 млн євро. Також відомо, що "Рома" не хоче продавати форварда в інші італійські клуби.

У сезоні 2024/2025 Довбик зіграв за "Рому" 28 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Георгій Бущан прибув на медичний огляд до клубу із Саудівської Аравії. 

Київське "Динамо" готується до переговорів щодо ще одного свого вихованця.

Головний тренер "Евертона" натякнув на те, що Віталій Миколенко може піти з англійської команди.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)

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