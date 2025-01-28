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Реал знайшов заміну Луніну — що чекає українця

28 січня 2025 12:12
Станіслав Костюк - Редактор
Реал збирається замінити Луніна молодим перспективним воротарем
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Український голкіпер мадридського "Реала" не повідомляв про зміну планів щодо майбутнього в іспанській команді. Проте не виключено, що на нього чекає трансфер вже влітку 2025 року.

"Реал" збирається підписати перспективного воротаря, який стане "другим номером" у команді, повідомляє Diario AS

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Тренерський штаб "королівського клубу" наполягає на трансфері 18-річного воротаря молодіжного складу "Трабзонспора".  Онуралп Чевіккан вважається висхідною зіркою турецького футболу. Скаути "Реала" вже зібрали для Карло Анчелотті дані щодо юного гравця.

Онуралп Чевіккан
Онуралп Чевіккан під час матчу. Фото: instagram.com/onuralpcevikkan

"Трабзонспор" отримає пропозицію щодо трансферу Онуралпа вже найближчим часом. Іспанський клуб хоче підписати футболіста і залишити його в Туреччині до кінця сезону. Влітку 2025 року голкіпер почне тренуватися з "Кастільєю", молодіжною командою "Реала". У нього буде шанс скласти конкуренцію основному воротарю "королівського клубу".

Іспанський клуб уже робив пропозицію туркам у розмірі 10 млн євро. "Трабзонспор" її відхилив, оскільки хоче отримати за свого вихованця щонайменше вдвічі більше. Сторони готуються до нових переговорів. 

Андрій Лунін
Андрей Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що буде з Луніним 

Українського голкіпера пов'язує довгостроковий контракт із "Реалом". Попри чутки про можливий відхід, Лунін жодного разу не говорив про бажання змінити команду. При цьому до нього виявляють інтерес багато європейських клубів. Мадридці не проти трансферу українця, але хочуть отримати за нього 20 млн євро.

Нагадаємо, інший голкіпер збірної України проходить медогляд та готується підписати контракт із клубом із Саудівської Аравії. 

Захисник національної команди Віталій Миколенко зіткнувся з дивною ситуацією в англійському "Евертоні".

Форвард "Роми" Артем Довбик привернув увагу відомого клубу, трансфер може відбутися наприкінці сезону. 

Роман Яремчук потрібен італійській "Венеції", яка зробила "Олімпіакосу" вже другу пропозицію щодо гравця.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Карло Анчелотті Трабзонспор

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12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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