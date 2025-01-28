Реал збирається замінити Луніна молодим перспективним воротарем

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/realmadrid/

Український голкіпер мадридського "Реала" не повідомляв про зміну планів щодо майбутнього в іспанській команді. Проте не виключено, що на нього чекає трансфер вже влітку 2025 року.

"Реал" збирається підписати перспективного воротаря, який стане "другим номером" у команді, повідомляє Diario AS.

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Тренерський штаб "королівського клубу" наполягає на трансфері 18-річного воротаря молодіжного складу "Трабзонспора". Онуралп Чевіккан вважається висхідною зіркою турецького футболу. Скаути "Реала" вже зібрали для Карло Анчелотті дані щодо юного гравця.

Онуралп Чевіккан під час матчу. Фото: instagram.com/onuralpcevikkan

"Трабзонспор" отримає пропозицію щодо трансферу Онуралпа вже найближчим часом. Іспанський клуб хоче підписати футболіста і залишити його в Туреччині до кінця сезону. Влітку 2025 року голкіпер почне тренуватися з "Кастільєю", молодіжною командою "Реала". У нього буде шанс скласти конкуренцію основному воротарю "королівського клубу".

Іспанський клуб уже робив пропозицію туркам у розмірі 10 млн євро. "Трабзонспор" її відхилив, оскільки хоче отримати за свого вихованця щонайменше вдвічі більше. Сторони готуються до нових переговорів.

Андрей Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що буде з Луніним

Українського голкіпера пов'язує довгостроковий контракт із "Реалом". Попри чутки про можливий відхід, Лунін жодного разу не говорив про бажання змінити команду. При цьому до нього виявляють інтерес багато європейських клубів. Мадридці не проти трансферу українця, але хочуть отримати за нього 20 млн євро.

Нагадаємо, інший голкіпер збірної України проходить медогляд та готується підписати контракт із клубом із Саудівської Аравії.

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