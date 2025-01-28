Яремчук готується до чергового трансферу наприкінці січня

Роман Яремчук святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Грецький "Олімпіакос" готується до відходу форварда збірної України Романа Яремчука. Досвідчений футболіст отримав пропозицію від іншого клубу.

Яремчук може переїхати в чемпіонат Італії, повідомив інсайдер Джанлука Ді Марцио.

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Італійська "Венеція" направила до "Олімпіакоса" другу пропозицію про оренду Романа Яремчука. Форвард може переїхати до Серії А до кінця сезону. Він дасть відповідь "крилатим левам" до кінця тижня.

Роман Яремчук у матчі за "Олімпіакос". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Деталі трансферу Яремчука

"Венеція" вже робила пропозицію і "Олімпіакосу", й українському гравцю. Проте форвард відмовився від пропозиції італійського клубу. Після цього Яремчуку в Греції порадили змінити рішення, оскільки йому не гарантоване місце в основному складі команди Хосе Луїса Менділібара.

А в "Венеції" розраховують на Яремчука. Клуб продав свого основного форварда і бачить в українцеві футболіста, який готовий результативно грати на цій позиції. "Летючі леви" готові платити Роману зарплату.

"Венеція" після 22 матчів посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Серії А. Роман Яремчук зіграв у цьому сезоні 22 поєдинки за "Олімпіакос" та забив 2 голи.

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