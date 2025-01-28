Яремчук готовится к очередному трансферу в конце января

Роман Яремчук празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Греческий "Олимпиакос" готовится к уходу форварда сборной Украины Романа Яремчука. Опытный футболист получил предложение от другого клуба.

Яремчук может переехать в чемпионат Италии, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Итальянская "Венеция" направила в "Олимпиакос" второе предложение об аренде Романа Яремчука. Форвард может переехать в Серию А до конца сезона. Он даст ответ "крылатым львам" до конца недели.

Роман Яремчук в матче за "Олимпиакос". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Детали трансфера Яремчука

"Венеция" уже делал предложение и "Олимпиакосу", и украинскому игроку. Однако форвард отказался от предложения итальянского клуба. После этого Яремчуку в Греции посоветовали изменить решение, поскольку ему не гарантировано место в основном составе команды Хосе Луиса Мендилибара.

А в "Венеции" рассчитывают на Яремчука. Клуб продал своего основного форварда и видит в украинце футболиста, который готов результативно играть на этой позиции. "Летающие львы" готовы платить Роману зарплату.

"Венеция" после 22 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А. Роман Яремчук сыграл в этом сезоне 22 поединка за "Олимпиакос" и забил 2 гола.

Напомним, летом 2025 гола "Рома" может продать Артема Довбика, но есть важное условие.

Будущее Виталия Миколенко в "Эвертоне" оказалось неопределенным после того, как в команде сменился главный тренер.

А вот голкипер сборной Украины Георгий Бущан уже прибыл в Саудовскую Аравию и готовится подписать контракт с новым клубом.