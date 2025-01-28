Георгий Бущан близок к переходу в Аль-Шабаб из Саудовской Аравии

Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан сейчас находится в Саудовской Аравии. Футболист должен перейти в местный "Аль-Шабаб".

Сразу по прибытии футболиста ждал медицинский осмотр, сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Георгий Бущан. Фото: "Динамо"

Каковы результаты медосмотра Бущана

По информации источника, Бущан завершил углубленное медобследование вечером 28 января.

Медосмотр оказался успешным, как для игрока, так и для клуба.

Источник отметил, что "Динамо" и "Аль-Шабаб" договорились о деталях трансфера и о сумме около 3 млн евро и бонусах.

Сейчас "Аль-Шабабу" необходимо согласовать с Бущаном и его представителями детали личного контракта.

В этом сезоне 30-летний одессит сыграл за "Динамо" в 27 матчах, где пропустил 22 гола, и еще девять игр провел "на сухо". Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 7 млн евро.

Напомним, форвард Артем Довбик может после Бущана перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

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