Бывший капитан Динамо Сидорчук не хочет возвращаться в Киев — известна причина

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук (справа). Фото: instagram.com/sydorchuksergii

Один из самых известных игроков киевского "Динамо" последнего десятилетия уже долгое время играет в Бельгии. Он рассказал, готов ли вернуться в Киев.

Полузащитник бельгийского "Вестерло" и бывший капитан киевского "Динамо Сергей Сидорчук в интервью Tribuna.com объяснил, почему не рассматривает возвращение в команду Шовковского.

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Почему Сидорчук не хочет возвращаться в "Динамо"

"Думаю, как футболиста Сидорчука в "Динамо" уже не будет", — заявил игрок.

Сидорчук подчеркнул, что не хочет, чтобы это "было для кого-то ношей".

"Во-первых, себя буду чувствовать не очень классно. Я уходил из "Динамо" на своих ногах, футболистом, который играет. Так же хочу, чтобы меня запомнили играющим футболистом за "Динамо", а не просто когда тебя уже выносят с поля", — отметил он.

Сергей Сидорчук в этом сезоне отыграл восемь матчей в чемпионате Бельгии, отдал одну голевую передачу.

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