Пантелей Колодій може змінити громадянство з українського на американське

Пантелей Колодій. Фото: European Gymnastics

Після зміни громадянства українським гімнастом Іллею Ковтуном країна може втратити ще одного спортсмена. Пантелей Колодій теж може змінити громадянство, якщо цього ще не зробив.

Український гімнаст заявився на відбірковий турнір чемпіонат США Winter Cup-2025, повідомила "Трибуна" з посиланням на USA Gymnastics.

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В USA Gymnastics повідомили, що 23-річний український гімнаст на турнірі представлятиме Стенфордський університет, де він тренувався після російського вторгнення в Україну.

Проблема для України в тому, що до змагань допускають лише громадян США. Тому, Колодій або отримав громадянство Сполучених Штатів, або планує це зробити.

Зазначимо, що допускають лише американців тому, бо з учасників турніру формуватимуть збірну США.

Раніше Колодій представляв збірну України на чемпіонатах Європи, світу, Універсіадах. До того ж спортсмен виступах по вітчизняній ліцензії, яка діє до березня 2025 року.

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