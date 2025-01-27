Пантелей Колодий может сменить гражданство с украинского на американское

Пантелей Колодий. Фото: European Gymnastics

После смены гражданства украинским гимнастом Ильей Ковтуном страна может потерять еще одного спортсмена. Пантелей Колодий тоже может сменить гражданство, если этого еще не сделал.

Украинский гимнаст заявился на отборочный турнир чемпионат США Winter Cup-2025, сообщила "Трибуна" со ссылкой на USA Gymnastics.

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В USA Gymnastics сообщили, что 23-летний украинский гимнаст на турнире будет представлять Стэнфордский университет, где он тренировался после российского вторжения в Украину.

Проблема для Украины в том, что к соревнованиям допускают только граждан США. Поэтому, Колодий либо получил гражданство Соединенных Штатов, либо планирует это сделать.

Отметим, что допускают только американцев потому, что из участников турнира будут формировать сборную США.

Ранее Колодий представлял сборную Украины на чемпионатах Европы, мира, Универсиадах. К тому же спортсмен выступал по отечественной лицензии, которая действует до марта 2025 года.

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