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Ковтун подал запрос на получение гражданства Хорватии

17 января 2025 18:33
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить гражданство — детали
Гимнаст Илья Ковтун. Фото: instagram.com/figymnastics
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сага о гражданстве одного из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике, похоже, получила продолжение. К сожалению, не такое, какого ожидали в Украине.

Украинский гимнаст, серебряный призер прошлой Олимпиады Илья Ковтун начал процедуру получения гражданства Хорватии, сообщает Sportske novosti.

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Кроме него, процедуру оформления гражданства начала его тренер Ирина Горбачева-Надюк. В Хорватии быстро отреагировали и согласовали запрос.

Илья Ковтун с тренером
Илья Ковтун с тренером. Фото: instagram.com/irinandk

Ковтун и Хорватия 

Илья Ковтун три года живет и тренируется в хорватском Осиеке. Слухи о его желании сменить спортивное гражданство ходили уже давно, и вот получили подтверждение.

В Хорватии понимают, что Украина может не захотеть добровольно отпускать Ковтуна и организует ему годовой "карантин" от международных соревнований, но утверждают, что гимнаст и его тренер к этому готовы.

Ранее тренер Ковтуна подтверждала, что они думают над сменой гражданства из-за "определенных обстоятельств в течение последних лет"

Напомним, в сборной Украины считают, что Мудрик не мог сам принимать допинг.

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спорт Хорватия гражданство Гимнастика Илья Ковтун

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18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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