Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство — деталі

Гімнаст Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/figymnastics

Сага про громадянство одного із лідерів збірної України зі спортивної гімнастики, схоже, отримала продовження. На жаль, не таке, якого очікували в Україні.

Український гімнаст, срібний призер минулої Олімпіади Ілля Ковтун розпочав процедуру отримання громадянства Хорватії, повідомляє Sportske novosti.

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Крім нього, процедуру оформлення громадянства розпочала його тренерка Ірина Горбачева-Надюк. У Хорватії швидко відреагували та погодили запит.

Ілля Ковтун з тренеркою. Фото: instagram.com/irinandk

Ковтун та Хорватія

Ілля Ковтун три роки живе та тренується у хорватському Осієку. Чутки про його бажання змінити спортивне громадянство ходили вже давно, і ось підтримали підтвердження.

У Хорватії розуміють, що Україна може не захотіти добровільно відпускати Ковтуна та організує йому річний "карантин" від міжнародних змагань, але стверджують, що гімнаст і його тренерка до цього готові.

Раніше тренерка Ковтуна підтверджувала, що вони думають над зміною громадянства через "певні обставини протягом останніх років"

Нагадаємо, в збірній України вважають, що Мудрик не міг сам приймати допінг.

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