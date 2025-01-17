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Ковтун подав запит на отримання громадянства Хорватії

17 січня 2025 18:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство — деталі
Гімнаст Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/figymnastics
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сага про громадянство одного із лідерів збірної України зі спортивної гімнастики, схоже, отримала продовження. На жаль, не таке, якого очікували в Україні.

Український гімнаст, срібний призер минулої Олімпіади Ілля Ковтун розпочав процедуру отримання громадянства Хорватії, повідомляє Sportske novosti.

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Крім нього, процедуру оформлення громадянства розпочала його тренерка Ірина Горбачева-Надюк. У Хорватії швидко відреагували та погодили запит. 

Ілля Ковтун з тренеркою
Ілля Ковтун з тренеркою. Фото: instagram.com/irinandk

Ковтун та Хорватія 

Ілля Ковтун три роки живе та тренується у хорватському Осієку. Чутки про його бажання змінити спортивне громадянство ходили вже давно, і ось підтримали підтвердження. 

У Хорватії розуміють, що Україна може не захотіти добровільно відпускати Ковтуна та організує йому річний "карантин" від міжнародних змагань, але стверджують, що гімнаст і його тренерка до цього готові.

Раніше тренерка Ковтуна підтверджувала, що вони думають над зміною громадянства через "певні обставини протягом останніх років" 

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спорт Хорватія громадянство Гімнастика Ілля Ковтун

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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