Колишній капітан Динамо Сидорчук не хоче повертатись до Києва — відома причина

Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук (праворуч). Фото: instagram.com/sydorchuksergii

Один із найвідоміших гравців київського "Динамо" останнього десятиліття вже довгий час грає у Бельгії. Він розповів, чи готовий повернутися до Києва.

Півзахисник бельгійського "Вестерло" та колишній капітан київського "Динамо Сергій Сидорчук в інтерв'ю Tribuna.com пояснив, чому не розглядає повернення до команди Шовковського.

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Чому Сидорчук не хоче повертатись до "Динамо"

"Думаю, як футболіста Сидорчука в "Динамо" вже не буде", — заявив гравець.

Сидорчук підкреслив, що не хоче, щоб це "було для когось ношею".

"По-перше, себе почуватиму не дуже класно. Я йшов з "Динамо" на своїх ногах, футболістом, який грає. Так само хочу, щоб мене запам'ятали граючим футболістом за "Динамо", а не просто коли тебе вже виносять з поля", — зазначив він.

Сергій Сидорчук цього сезону відіграв вісім матчів у чемпіонаті Бельгії, віддав одну гольову передачу.

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