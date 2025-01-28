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Екскапітан Динамо пояснив, чому не хоче повертатись до Києва

28 січня 2025 17:28
Олександр Ільющенков - Редактор
Колишній капітан Динамо Сидорчук не хоче повертатись до Києва — відома причина
Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук (праворуч). Фото: instagram.com/sydorchuksergii
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із найвідоміших гравців київського "Динамо" останнього десятиліття вже довгий час грає у Бельгії. Він розповів, чи готовий повернутися до Києва. 

Півзахисник бельгійського "Вестерло" та колишній капітан київського "Динамо Сергій Сидорчук в інтерв'ю Tribuna.com пояснив, чому не розглядає повернення до команди Шовковського. 

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Чому Сидорчук не хоче повертатись до "Динамо" 

"Думаю, як футболіста Сидорчука в "Динамо" вже не буде", — заявив гравець. 

Сидорчук підкреслив, що не хоче, щоб це "було для когось ношею"

"По-перше, себе почуватиму не дуже класно. Я йшов з "Динамо" на своїх ногах, футболістом, який грає. Так само хочу, щоб мене запам'ятали граючим футболістом за "Динамо", а не просто коли тебе вже виносять з поля", — зазначив він.

Сергій Сидорчук цього сезону відіграв вісім матчів у чемпіонаті Бельгії, віддав одну гольову передачу. 

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