Георгій Бущан близький до переходу в Аль-Шабаб із Саудівської Аравії

Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан наразі знаходиться в Саудівській Аравії. Футболіст має перейти в місцевий "Аль-Шабаб".

Відразу після прибуття на футболіста чекав медичний огляд, повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Георгій Бущан. Фото: "Динамо"

Які результати медогляду Бущана

За інформацією джерела, Бущан завершив поглиблене медобстеження увечері 28 січня.

Медогляд виявився успішним, як для гравця, так і для клубу.

Джерело відзначило, що "Динамо" і "Аль-Шабаб" домовилися про деталі трансферу та про суму близько 3 млн євро та бонуси.

Наразі "Аль-Шабабу" необхідно узгодити з Бущаном та його представниками деталі особистого контракту.

Цього сезону 30-річний одесит зіграв за "Динамо" у 27 матчах, де пропустив 22 голи, та ще дев'ять ігор провів "на сухо". Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 7 млн євро.

Нагадаємо, форвард Артем Довбик може після Бущана перейти у чемпіонат Саудівської Аравії.

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