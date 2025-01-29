Георгій Бущан переходить в Аль-Шабаб і відвозить дружину в Саудівську Аравію

Кого Бущан забрав до Аль-Шабабу — що в особистому житті гравця
Український голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан незабаром має змінити команду. Футболіст перебереться до Саудівської Аравії.
На Близький Схід гравець забере свою дружину Вікторію, повідомив портал Новини.LIVE.
Стосунки Бущана
З Вікторією 30-річний футболіст розписався влітку 2022 року, і поки про їхні стосунки відомо дуже мало.
Цьогорічний шлюб сильно відрізняється від його минулого, коли він протягом п'яти років був з балериною і блогером Христиною Шишпор.
У стосунках із блогером більше медійного складника було в його дружини. Георгій розповідав, що був упізнаваний як чоловік медійної особистості, а не футболіст.
Від шлюбу з Христиною у пари є донька, у житті якої обоє батьків беруть участь, адже залишилися в нормальних стосунках.
"З Христиною абсолютно нормальні стосунки, виховуємо доньку. У неї свої стосунки, у мене свої. Ніхто нікуди не лізе і не веде на конфлікт. Ми не тримаємо одне на одного зла", — розповідав Бущан.
У поточному сезоні Бущан зіграв за "Динамо" у 27 матчах, де пропустив 22 голи, і ще дев'ять ігор провів "на нуль". Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 7 млн євро. Однак, до "Аль-Шабаб" його продадуть за близько 3 млн євро.
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