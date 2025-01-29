Георгій Бущан переходить в Аль-Шабаб і відвозить дружину в Саудівську Аравію

Георгій і Вікторія Бущан. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Український голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан незабаром має змінити команду. Футболіст перебереться до Саудівської Аравії.

На Близький Схід гравець забере свою дружину Вікторію, повідомив портал Новини.LIVE.

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Георгій і Вікторія Бущан. Фото: instagram.com/xbuschanx

Стосунки Бущана

З Вікторією 30-річний футболіст розписався влітку 2022 року, і поки про їхні стосунки відомо дуже мало.

Цьогорічний шлюб сильно відрізняється від його минулого, коли він протягом п'яти років був з балериною і блогером Христиною Шишпор.

Георгій і Вікторія Бущан. Фото: instagram.com/xbuschanx

У стосунках із блогером більше медійного складника було в його дружини. Георгій розповідав, що був упізнаваний як чоловік медійної особистості, а не футболіст.

Від шлюбу з Христиною у пари є донька, у житті якої обоє батьків беруть участь, адже залишилися в нормальних стосунках.

"З Христиною абсолютно нормальні стосунки, виховуємо доньку. У неї свої стосунки, у мене свої. Ніхто нікуди не лізе і не веде на конфлікт. Ми не тримаємо одне на одного зла", — розповідав Бущан.

Христина Шишпор. Фото: instagram.com/shyshpor_official

У поточному сезоні Бущан зіграв за "Динамо" у 27 матчах, де пропустив 22 голи, і ще дев'ять ігор провів "на нуль". Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 7 млн євро. Однак, до "Аль-Шабаб" його продадуть за близько 3 млн євро.

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