Трубин интересуется один из лучших клубов АПЛ

Анатолий Трубин тренируется в Португалии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Руководство португальской "Бенфики" готовится к переговорам о продаже нескольких футболистов португальской команды. Одним из них является голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

На молодого футболиста претендуют клубы из нескольких стран, сообщает Daily Mail.

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Анатолий Трубин уже второй сезон является одним из лидеров португальской "Бенфики". Однако клуб не стремится удержать украинского футболиста любом способом. Президент и спортивный директор "орлов" рассмотрят предложения по продаже любого игрока команды.

Трубин готовится к матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Несколько клубов претендуют на Трубина

Главным претендентом на украинского вратаря остается английский "Манчестер Юнайтед". Новый тренер "красных дьяволов" недоволен игрой голкиперов команды, которые будут проданы во время летнего трансферного окна. Одним из новичков "МЮ" должен стать Анатолий Трубин.

"Бенфика" рассчитывает получить за украинца не менее 45 млн евро. Согласно условию соглашения с "Шахтером", донецкий клуб получит 40% от тех средств, которые португальцы получат от продажи Трубина. Высокая трансферная стоимость не смущает "Манчестер Юнайтед", но английский клуб хочет добиться от "Бенфики" уступок при оформлении этой сделки.

Также известно, что в услугах Трубина заинтересованы команды из чемпионатов Италии и Германии, однако не известно, о каких именно клубах идет речь.

Напомним, английский "Ливерпуль" сыграет без основных футболистов в заключительном матче основного турнира Лиги чемпионов.

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