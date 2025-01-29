В Металлисте 1925 сделали заявление об увольнении Ван Леувена

Тренер "Металлиста 1925" Патрик Ван Леувен. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Украинские журналисты опубликовали информацию о том, что клуб Первой лиги "Металлист 1925" собирается уволить главного тренера Патрика Ван Леувена. Генеральный директор харьковчан Антон Иванов прокомментировал эту информацию.

Кандидатом на замену специалисту из Нидерландов был наставник "Руха" Виталий Пономарев, напоминает "Трибуна".

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В августе 2024 года Патрик Ван Леувен возглавил "Металлист 1925". Главной задачей бывшего тренера "Зари" и "Шахтера" стало возвращение команды в элитный дивизион украинского футбола. В настоящее время харьковчане занимают второе место в дивизионе "В" Первой лиги и претендуют на выход в УПЛ.

Патрик Ван Леувен на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Будет ли отставка Ван Леувена

Во время подготовки "Металлиста 1925" ко второй части сезона появились слухи о том, что в харьковской команде может появиться новый главный тренер. Однако гендиректор клуба Антон Иванов опроверг эту информацию.

"Команда находится на межсезонном сборе, готовится ко второй части чемпионата. Все трудятся, все в хорошем настроении. Мы полностью доверяем Ван Леувену и всей команде. У нас одна цель, над которой мы работаем", — заявил Иванов.

По словам генерального директора "Металлиста 1925", неправдивую информацию могли опубликовать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в харьковском клубе. Однако Иванов отрицает наличие противоречий с Ван Леувеном.

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