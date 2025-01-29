У Металісті 1925 зробили заяву про звільнення Ван Леувена

Тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Українські журналісти опублікували інформацію про те, що клуб Першої ліги "Металіст 1925" збирається звільнити головного тренера Патріка Ван Леувена. Генеральний директор харків'ян Антон Іванов прокоментував цю інформацію.

Кандидатом на заміну фахівцеві з Нідерландів був наставник "Руху" Віталій Пономарьов, нагадує "Трибуна".

Читайте також:

У серпні 2024 року Патрік Ван Леувен очолив "Металіст 1925". Головним завданням колишнього тренера "Зорі" та "Шахтаря" стало повернення команди в елітний дивізіон українського футболу. Наразі харків'яни посідають друге місце в дивізіоні "В" Першої ліги та претендують на вихід до УПЛ.

Патрік Ван Леувен на тренуванні. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Чи буде відставка Ван Леувена

Під час підготовки "Металіста 1925" до другої частини сезону з'явилися чутки про те, що в харківській команді може з'явитися новий головний тренер. Однак гендиректор клубу Антон Іванов спростував цю інформацію.

"Команда перебуває на міжсезонному зборі, готується до другої частини чемпіонату. Усі працюють, усі в гарному настрої. Ми повністю довіряємо Ван Леувену і всій команді. У нас одна мета, над якою ми працюємо", — заявив Іванов.

За словами генерального директора "Металіста 1925", неправдиву інформацію могли опублікувати для того, щоб дестабілізувати ситуацію в харківському клубі. Однак Іванов заперечує наявність суперечностей із Ван Леувеном.

Нагадаємо, стало відомо, на яких умовах Георгій Бущан став футболістом "Аль-Шабаба".

Мадридський "Реал" обрав голкіпера, який замінить у команді Андрія Луніна.

У київському "Динамо" готуються підписати контракт із легіонером, який тренується разом із командою в Туреччині.