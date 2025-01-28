Пауло Фонсека очолить французький Ліон — деталі переходу

Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Найбільш проукраїнський європейський тренер Пауло Фонсека знайшов нову роботу. Раніше португальця звільнили з "Мілану".

Спеціаліст очолить легендарний французький "Ліон", повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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🔴🔵🇵🇹 Paulo Fonseca, on the verge of terminating his contract at AC Milan after being fired in order to join OL.



It’s all verbally agreed with Olympique Lyon to become the new head coach. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025

Що відомо про перехід Фонсеки

За інформацією джерела, 51-річний колишній головний тренер "Шахтаря" досяг усної домовленості з керівництвом "Ліону".

Сторонам наразі залишилось підписати контракт.

Зазначимо, що для Фонсеки це вже другий прихід в Лігу 1. Раніше фахівець два сезони тренував "Лілль". Влітку португалець очолив "Мілан", де працював всього п’ять місяців. Тренера звільнили через нестабільні результати в Серії А та в Лізі чемпіонів.

Наразі "Ліон" посідає в чемпіонаті Франції шосту позицію та лише на чотири бали відстають від зони Ліги чемпіонів.

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