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Колишній тренер Шахтаря знайшов новий клуб

28 січня 2025 15:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Пауло Фонсека очолить французький Ліон — деталі переходу
Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Найбільш проукраїнський європейський тренер Пауло Фонсека знайшов нову роботу. Раніше португальця звільнили з "Мілану".

Спеціаліст очолить легендарний французький "Ліон", повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Що відомо про перехід Фонсеки

За інформацією джерела, 51-річний колишній головний тренер "Шахтаря" досяг усної домовленості з керівництвом "Ліону".

Сторонам наразі залишилось підписати контракт.

Зазначимо, що для Фонсеки це вже другий прихід в Лігу 1. Раніше фахівець два сезони тренував "Лілль". Влітку португалець очолив "Мілан", де працював всього п’ять місяців. Тренера звільнили через нестабільні результати в Серії А та в Лізі чемпіонів.

Наразі "Ліон" посідає в чемпіонаті Франції шосту позицію та лише на чотири бали відстають від зони Ліги чемпіонів.

Раніше з посади головного тренера "Ліона" звільнили П'єра Сажа, який не зміг досягти з командою результатів, які очікувало керівництво клубу.

Нагадаємо, нападник "Роми" Артем Довбик може стати гравцев клубу з Саудівської Аравії. 

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