Пауло Фонсека очолить французький Ліон — деталі переходу

Колишній тренер Шахтаря знайшов новий клуб
Найбільш проукраїнський європейський тренер Пауло Фонсека знайшов нову роботу. Раніше португальця звільнили з "Мілану".
Спеціаліст очолить легендарний французький "Ліон", повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
🔴🔵🇵🇹 Paulo Fonseca, on the verge of terminating his contract at AC Milan after being fired in order to join OL.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025
It’s all verbally agreed with Olympique Lyon to become the new head coach. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u
Що відомо про перехід Фонсеки
За інформацією джерела, 51-річний колишній головний тренер "Шахтаря" досяг усної домовленості з керівництвом "Ліону".
Сторонам наразі залишилось підписати контракт.
Зазначимо, що для Фонсеки це вже другий прихід в Лігу 1. Раніше фахівець два сезони тренував "Лілль". Влітку португалець очолив "Мілан", де працював всього п’ять місяців. Тренера звільнили через нестабільні результати в Серії А та в Лізі чемпіонів.
Наразі "Ліон" посідає в чемпіонаті Франції шосту позицію та лише на чотири бали відстають від зони Ліги чемпіонів.
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