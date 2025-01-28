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Бывший тренер Шахтера нашел новый клуб

28 января 2025 15:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Пауло Фонсека возглавит французский Лион — детали перехода
Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Самый проукраинский европейский тренер Пауло Фонсека нашел новую работу. Ранее португальца уволили из "Милана".

Специалист возглавит легендарный французский "Лион", сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Что известно о переходе Фонсеки

По информации источника, 51-летний бывший главный тренер "Шахтера" достиг устной договоренности с руководством "Лиона".

Сторонам сейчас осталось только подписать контракт.

Отметим, что для Фонсеки это уже второй приход в Лигу 1. Ранее специалист два сезона тренировал "Лилль". Летом португалец возглавил "Милан", где работал всего пять месяцев. Тренера уволили из-за нестабильных результатов в Серии А и в Лиге чемпионов.

Сейчас "Лион" занимает в чемпионате Франции шестую позицию и лишь на четыре балла отстает от зоны Лиги чемпионов.

Ранее с должности главного тренера "Лиона" уволили Пьера Сажа, который не смог достичь с командой результатов, ожидаемых руководством клуба.

Напомним, нападающий "Ромы" Артем Довбик может стать игроком клуба из Саудовской Аравии.

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан уже в Саудовской Аравии, где продолжит карьеру.

У мадридского "Реала" есть замена для украинца Андрея Лунина.

Украинский гимнаст вероятно попытается попасть в состав сборной США.

Милан Французская Лига 1 Футбол трансферы Пауло Фонсека Лион