Пауло Фонсека возглавит французский Лион — детали перехода

Пауло Фонсека. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Самый проукраинский европейский тренер Пауло Фонсека нашел новую работу. Ранее португальца уволили из "Милана".

Специалист возглавит легендарный французский "Лион", сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Он’все устно согласовал с Лионским Олимпиком, чтобы стать новым главным тренером. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u — Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 28 января 2025

Что известно о переходе Фонсеки

По информации источника, 51-летний бывший главный тренер "Шахтера" достиг устной договоренности с руководством "Лиона".

Сторонам сейчас осталось только подписать контракт.

Отметим, что для Фонсеки это уже второй приход в Лигу 1. Ранее специалист два сезона тренировал "Лилль". Летом португалец возглавил "Милан", где работал всего пять месяцев. Тренера уволили из-за нестабильных результатов в Серии А и в Лиге чемпионов.

Сейчас "Лион" занимает в чемпионате Франции шестую позицию и лишь на четыре балла отстает от зоны Лиги чемпионов.

Ранее с должности главного тренера "Лиона" уволили Пьера Сажа, который не смог достичь с командой результатов, ожидаемых руководством клуба.

Напомним, нападающий "Ромы" Артем Довбик может стать игроком клуба из Саудовской Аравии.

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