Динамо Київ вирішило повернути центрального захисника Іме Окона

Іме Окон. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" знайшло нового футболіста на позицію центрального захисника. Клуб поверне південноафриканця Іме Окона, від якого Олександр Шовковський відмовився після перегляду.

Портал snl24.com повідомив, що "Динамо" підпише Окона.

Читайте також:

Перемовини по Окону

За інформацією джерела, "Динамо" веде перемовини з нинішнім клубом футболіста "Суперспорт Юнайтед" щодо трансферу.

Іме Окон у контрольному матчі. Фото: "Динамо"

Наразі більше деталей щодо переходу футболіста залишаються невідомі.

Футболіст перебував на перегляді в "Динамо" з початку січня. Після першого тижня тренерський штаб хотів від нього відмовитись.

Думку тренерів змінив інтерес до гравця німецького "Магдебурга", який грав з киянами товариський матч. Вони, начебто, були готові взяти гравця без перегляду.

Олександр Шовковський вирішив дати гравцю ще час, щоб зрозуміти, що в ньому побачили німецькі спеціалісти.

Після четвертої контрольної гри від Окона все ж таки відмовились.

У Окона контракт з нинішнім клубом до червня 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфрмаркт" оцінює гравця в 650 тисяч євро.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик може перейти у "Аль-Шабаб" з чемпіонату Саудівської Аравії.

Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук розповів, чому не хоче повертатись у команду.

Мадридський "Реал" залишеться без Андрія Луніна й наразі знайшла йому заміну.

Молодий український гімнаст спробує потрапити у збірну США.