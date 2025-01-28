Динамо Київ вирішило повернути центрального захисника Іме Окона

Динамо відновило перемовини щодо переходу Окона
Київське "Динамо" знайшло нового футболіста на позицію центрального захисника. Клуб поверне південноафриканця Іме Окона, від якого Олександр Шовковський відмовився після перегляду.
Портал snl24.com повідомив, що "Динамо" підпише Окона.
Перемовини по Окону
За інформацією джерела, "Динамо" веде перемовини з нинішнім клубом футболіста "Суперспорт Юнайтед" щодо трансферу.
Наразі більше деталей щодо переходу футболіста залишаються невідомі.
Футболіст перебував на перегляді в "Динамо" з початку січня. Після першого тижня тренерський штаб хотів від нього відмовитись.
Думку тренерів змінив інтерес до гравця німецького "Магдебурга", який грав з киянами товариський матч. Вони, начебто, були готові взяти гравця без перегляду.
Олександр Шовковський вирішив дати гравцю ще час, щоб зрозуміти, що в ньому побачили німецькі спеціалісти.
Після четвертої контрольної гри від Окона все ж таки відмовились.
У Окона контракт з нинішнім клубом до червня 2025 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфрмаркт" оцінює гравця в 650 тисяч євро.
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