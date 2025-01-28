Динамо Киев решило вернуть центрального защитника Име Окона

Име Окон. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" нашло нового футболиста на позицию центрального защитника. Клуб вернет южноафриканца Име Окона, от которого Александр Шовковский отказался после просмотра.

Портал snl24.com сообщил, что "Динамо" подпишет Окона.

Читайте также:

Переговоры по Окону

По информации источника, "Динамо" ведет переговоры с нынешним клубом футболиста "Суперспорт Юнайтед" относительно трансфера.

Име Окон в контрольном матче. Фото: "Динамо"

Пока больше деталей относительно перехода футболиста остаются неизвестны.

Футболист находился на просмотре в "Динамо" с начала января. После первой недели тренерский штаб хотел от него отказаться.

Мнение тренеров изменил интерес к игроку немецкого "Магдебурга", который играл с киевлянами товарищеский матч. Они, вроде бы, были готовы взять игрока без просмотра.

Александр Шовковский решил дать игроку еще время, чтобы понять, что в нем увидели немецкие специалисты. Однако, после четвертой контрольной игры от Окона все же отказались.

У Окона контракт с нынешним клубом до июня 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфрмаркт" оценивает игрока в 650 тысяч евро.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик может перейти в "Аль-Шабаб" из чемпионата Саудовской Аравии.

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, почему не хочет возвращаться в команду.

Мадридский "Реал" останется без Андрея Лунина и сейчас нашел ему замену.

Молодой украинский гимнаст попытается попасть в сборную США.