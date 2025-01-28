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Динамо возобновило переговоры по переходу Окона

28 января 2025 21:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев решило вернуть центрального защитника Име Окона
Име Окон. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" нашло нового футболиста на позицию центрального защитника. Клуб вернет южноафриканца Име Окона, от которого Александр Шовковский отказался после просмотра.

Портал snl24.com сообщил, что "Динамо" подпишет Окона.

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Переговоры по Окону

По информации источника, "Динамо" ведет переговоры с нынешним клубом футболиста "Суперспорт Юнайтед" относительно трансфера.

Име Окон
Име Окон в контрольном матче. Фото: "Динамо"

Пока больше деталей относительно перехода футболиста остаются неизвестны.

Футболист находился на просмотре в "Динамо" с начала января. После первой недели тренерский штаб хотел от него отказаться.

Мнение тренеров изменил интерес к игроку немецкого "Магдебурга", который играл с киевлянами товарищеский матч. Они, вроде бы, были готовы взять игрока без просмотра.

Александр Шовковский решил дать игроку еще время, чтобы понять, что в нем увидели немецкие специалисты. Однако, после четвертой контрольной игры от Окона все же отказались.

У Окона контракт с нынешним клубом до июня 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфрмаркт" оценивает игрока в 650 тысяч евро.

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