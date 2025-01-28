Динамо Киев решило вернуть центрального защитника Име Окона

Динамо возобновило переговоры по переходу Окона
Киевское "Динамо" нашло нового футболиста на позицию центрального защитника. Клуб вернет южноафриканца Име Окона, от которого Александр Шовковский отказался после просмотра.
Портал snl24.com сообщил, что "Динамо" подпишет Окона.
Переговоры по Окону
По информации источника, "Динамо" ведет переговоры с нынешним клубом футболиста "Суперспорт Юнайтед" относительно трансфера.
Пока больше деталей относительно перехода футболиста остаются неизвестны.
Футболист находился на просмотре в "Динамо" с начала января. После первой недели тренерский штаб хотел от него отказаться.
Мнение тренеров изменил интерес к игроку немецкого "Магдебурга", который играл с киевлянами товарищеский матч. Они, вроде бы, были готовы взять игрока без просмотра.
Александр Шовковский решил дать игроку еще время, чтобы понять, что в нем увидели немецкие специалисты. Однако, после четвертой контрольной игры от Окона все же отказались.
У Окона контракт с нынешним клубом до июня 2025 года. Авторитетный статистический портал "Трансфрмаркт" оценивает игрока в 650 тысяч евро.
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