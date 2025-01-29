Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ливерпуль потерял большую часть основных игроков перед матчем ЛЧ arrow

Ливерпуль потерял большую часть основных игроков перед матчем ЛЧ

29 января 2025 11:01
Станислав Костюк - Редактор
Слот подтвердил, что Ливерпуль потерял почти всю основу перед матчем ЛЧ
Тренер Арне Слот и игрок Трент Александр-Арнольд. Фото: Reuters/Phil Noble
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот хочет изменить состав команды на последний матч основного этапа Лиги чемпионов. Английскую команду ждет противостояние с ПСВ в Нидерландах. 

Слот не выпустит на поле почти всех игроков основного состава, сообщает Daily Mail

Читайте также:

В среду, 29 января, ПСВ примет "Ливерпуль" в рамках 8 тура Лиги чемпионов. Главный тренер английской команды не взял на эту игру 12 футболистов, которые считаются звездами "красных". 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто не сыграет за "Ливерпуль" 

После семи матчей подопечные Арне Слота лидируют в турнирной таблице Лиги чемпионов. Однако с ПСВ не сыграют Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Алисон, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх, Луис Диас, Доминик Собослаи и Ибрагима Конате, которые не прилетели в Эйндховен. На предматчевой тренировке также отсутствовали Кертис Джонс, Диогу Жота и Джо Гомес. 

"Ливерпулю" нужно всего одно очко, чтобы победить в основном турнире Лиги чемпионов и набрать максимум баллов в 8 матчах. Однако Арне Слот не хочет рисковать игроками основного состава ради этого достижения, поскольку "красные" ведут борьбу за титулы сразу в нескольких турнирах.

Напомним, "Александрия" в борьбе с "Динамо" и "Шахтером" усилила состав известным украинским футболистом. 

Бывший капитан "Динамо" откровенно признался, почему больше не вернется в Киев. 

Патрик Ван Леувен может уйти из "Металлиста 1925" — как это объяснили в клубе. 

Стали известны условия контракта Георгия Бущана в "Аль-Шабабе", а также кого голкипер взял с собой в Саудовскую Аравию. 

спорт футбол Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
Реклама