Слот подтвердил, что Ливерпуль потерял почти всю основу перед матчем ЛЧ

Тренер Арне Слот и игрок Трент Александр-Арнольд. Фото: Reuters/Phil Noble

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот хочет изменить состав команды на последний матч основного этапа Лиги чемпионов. Английскую команду ждет противостояние с ПСВ в Нидерландах.

Слот не выпустит на поле почти всех игроков основного состава, сообщает Daily Mail.

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В среду, 29 января, ПСВ примет "Ливерпуль" в рамках 8 тура Лиги чемпионов. Главный тренер английской команды не взял на эту игру 12 футболистов, которые считаются звездами "красных".

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто не сыграет за "Ливерпуль"

После семи матчей подопечные Арне Слота лидируют в турнирной таблице Лиги чемпионов. Однако с ПСВ не сыграют Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Алисон, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх, Луис Диас, Доминик Собослаи и Ибрагима Конате, которые не прилетели в Эйндховен. На предматчевой тренировке также отсутствовали Кертис Джонс, Диогу Жота и Джо Гомес.

"Ливерпулю" нужно всего одно очко, чтобы победить в основном турнире Лиги чемпионов и набрать максимум баллов в 8 матчах. Однако Арне Слот не хочет рисковать игроками основного состава ради этого достижения, поскольку "красные" ведут борьбу за титулы сразу в нескольких турнирах.

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