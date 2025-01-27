Шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов: что нужно для чуда

Футболисты "Шахтера". Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" 29 января сыграет заключительный матч основного раунда Лиги чемпионов. Перед этой игрой команда находится в тяжелом положении.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов сейчас является для "горняков" сверхтяжелой задачей, передает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: Reuters

Каковы шансы "Шахтера" выйти в плей-офф ЛЧ

После победы в седьмом туре ЛЧ над французским "Брестом" "Шахтер" вернулся в борьбу за Лигу чемпионов, но результаты параллельных матчей почти сделали ее бесполезной.

Сейчас "горняки" занимают 27-е место в турнирной таблице, имея 7 очков. От зоны плей-офф они на расстоянии трех очков.

Для попадания в 24 лучших команд "Шахтеру" необходимо победить "Боруссию" Дортмунд с разгромным счетом с разницей в 5-6 мячей. При этом должен проиграть "Штутгарт", а "Динамо" Загреб и "Манчестер Сити" должны потерять очки.

Игроки "Шахтера" в матче с "Брестом". Фото: Reuters

Сейчас шансы "Шахтера" на выход в плей-офф оцениваются как призрачные, поскольку у той же "Боруссии" лучше подбор игроков и наконец-то уволили Нури Шахина, который потерял управляемость командой. Однако, в футболе иногда происходят чудеса.

Напомним, "Шахтер" в Бразилии ищет игроков, чтобы заменить в команде украинцев.

Донецкий "Шахтер" в решающем матче основного раунда Лиги чемпионов — где и когда смотреть игру с "Боруссией".

Киевское "Динамо" вскоре может потерять своего лидера — на него нацелился европейский гранд.