Шанси Шахтаря вийти в плей-оф Ліги чемпіонів: що потрібно для дива

Футболісти "Шахтаря". Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" 29 січня зіграє завершальний матч основного раунду Ліги чемпіонів. Перед цією грою команда знаходиться у важкому положенні.

Вихід у плей-оф Ліги чемпіонів це для "гірників" наразі є надважким завданням, передає портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: Reuters

Які шанси "Шахтаря" вийти у плей-оф ЛЧ

Після перемоги у сьомому турі ЛЧ над французьким "Брестом" "Шахтар" повернувся у боротьбу за Лігу чемпіонів, але результати паралельних матчів майже зробили її марною.

Наразі "гірники" посідають 27-ме місце у турнірній таблиці, маючи 7 очок. Від зони плей-оф вони на відстані трьох очок.

Для потрапляння до 24 кращих команд "Шахтарю" необхідно перемогти "Боруссію" Дортмунд з розгромним рахунком з різницею в 5-6 м’ячів. При цьому має програти "Штутгарт", а "Динамо" Загреб і "Манчестер Сіті" мають втратити очки.

Гравці "Шахтаря" в матчі з "Брестом". Фото: Reuters

Наразі шанси "Шахтаря" на вихід до плей-оф оцінюються як примарні, оскільки у тієї ж "Боруссії" краще підбір гравців і нарешті звільнили Нурі Шахіна, який втратив керованість командою. Однак, у футболі іноді стаються дива.

Нагадаємо, "Шахтар" в Бразилії шукає гравців, щоб замінити в команді українців.

Донецький "Шахтар" у вирішальному матчі основного раунду Ліги чемпіонів — де й коли дивитися гру з "Боруссією".

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