Ротань пригласил в Александрию известного экс-игрока Динамо

Тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Шепелев подпишет контракт с "Александрией". В расположении Руслана Ротаня окажется еще один опытный футболист.

Шепелев уже прибыл на сбор "Александрии" в Турции, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Владимир Шепелев во время выступлений за "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Детали перехода Шепелева

Контракт "Динамо" с игроком завершился в конце 2024 года. Киевский клуб решил отпустить футболиста, который редко выходил на поле под руководством Александра Шовковского. Шепелев подпишет контракт с "Александрией" на правах свободного агента.

В настоящее время Шепелев проходит медосмотр в Турции, где "Александрия" готовится ко второй части сезона. В ближайшее время он подпишет контракт с клубом, который продолжает вести борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги.

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