Ротань пригласил в Александрию известного экс-игрока Динамо

Шепелев подписал контракт с конкурентом Динамо по борьбе в УПЛ
Бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Шепелев подпишет контракт с "Александрией". В расположении Руслана Ротаня окажется еще один опытный футболист.
Шепелев уже прибыл на сбор "Александрии" в Турции, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Владимир Шепелев определился с новым клубом. Интерес к 27-летнему футболисту проявляли зарубежные клубы и украинский ЛНЗ, однако полузащитник выбрал предложение от "Александрии".
Детали перехода Шепелева
Контракт "Динамо" с игроком завершился в конце 2024 года. Киевский клуб решил отпустить футболиста, который редко выходил на поле под руководством Александра Шовковского. Шепелев подпишет контракт с "Александрией" на правах свободного агента.
В настоящее время Шепелев проходит медосмотр в Турции, где "Александрия" готовится ко второй части сезона. В ближайшее время он подпишет контракт с клубом, который продолжает вести борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги.
Свой следующий матч "Александрия" сыграет 22 февраля с "Зарей".
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