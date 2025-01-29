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Шепелев подписал контракт с конкурентом Динамо по борьбе в УПЛ

29 января 2025 10:31
Станислав Костюк - Редактор
Ротань пригласил в Александрию известного экс-игрока Динамо
Тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Шепелев подпишет контракт с "Александрией". В расположении Руслана Ротаня окажется еще один опытный футболист.

Шепелев уже прибыл на сбор "Александрии" в Турции, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Владимир Шепелев
Владимир Шепелев во время выступлений за "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Детали перехода Шепелева 

Контракт "Динамо" с игроком завершился в конце 2024 года. Киевский клуб решил отпустить футболиста, который редко выходил на поле под руководством Александра Шовковского. Шепелев подпишет контракт с "Александрией" на правах свободного агента. 

В настоящее время Шепелев проходит медосмотр в Турции, где "Александрия" готовится ко второй части сезона. В ближайшее время он подпишет контракт с клубом, который продолжает вести борьбу за золотые медали украинской Премьер-лиги. 

Свой следующий матч "Александрия" сыграет 22 февраля с "Зарей".

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