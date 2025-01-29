Ротань запросив до Олександрії відомого ексгравця Динамо

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Колишній футболіст київського "Динамо" Володимир Шепелєв підпише контракт із "Олександрією". У розташуванні Руслана Ротаня виявиться ще один досвідчений футболіст.

Шепелєв уже прибув на збір Олександрії до Туреччини, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Володимир Шепелєв визначився з новим клубом. Інтерес до 27-річного футболіста проявляли закордонні клуби та український ЛНЗ, однак півзахисник обрав пропозицію від "Олександрії".

Володимир Шепелєв під час виступів за "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Деталі переходу Шепелєва

Контракт "Динамо" з гравцем завершився наприкінці 2024 року. Київський клуб вирішив відпустити футболіста, який рідко виходив на поле під керівництвом Олександра Шовковського. Шепелєв підпише контракт з "Олександрією" на правах вільного агента.

Наразі Шепелєв проходить медогляд у Туреччині, де "Олександрія" готується до другої частини сезону. Найближчим часом він підпише контракт із клубом, який продовжує вести боротьбу за золоті медалі української Прем'єр-ліги.

Свій наступний матч "Олександрія" зіграє 22 лютого з "Зорею".

Нагадаємо, у "Металісті 1925" прокоментували інформацію про звільнення Патріка Ван Леувена.

Стало відомо, з ким Георгій Бущан вирушив до Саудівської Аравії — все про особисте життя воротаря збірної України.

Тренерський штаб мадридського "Реала" знайшов молодого голкіпера, який може замінити Андрія Луніна.