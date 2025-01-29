Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шепелєв підписав контракт із конкурентом Динамо по УПЛ arrow

Шепелєв підписав контракт із конкурентом Динамо по УПЛ

29 січня 2025 10:31
Станіслав Костюк - Редактор
Ротань запросив до Олександрії відомого ексгравця Динамо
Тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" Володимир Шепелєв підпише контракт із "Олександрією". У розташуванні Руслана Ротаня виявиться ще один досвідчений футболіст.

Шепелєв уже прибув на збір Олександрії до Туреччини, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Володимир Шепелєв визначився з новим клубом. Інтерес до 27-річного футболіста проявляли закордонні клуби та український ЛНЗ, однак півзахисник обрав пропозицію від "Олександрії".

Володимир Шепелєв
Володимир Шепелєв під час виступів за "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Деталі переходу Шепелєва 

Контракт "Динамо" з гравцем завершився наприкінці 2024 року. Київський клуб вирішив відпустити футболіста, який рідко виходив на поле під керівництвом Олександра Шовковського. Шепелєв підпише контракт з "Олександрією" на правах вільного агента.

Наразі Шепелєв проходить медогляд у Туреччині, де "Олександрія" готується до другої частини сезону. Найближчим часом він підпише контракт із клубом, який продовжує вести боротьбу за золоті медалі української Прем'єр-ліги.

Свій наступний матч "Олександрія" зіграє 22 лютого з "Зорею".

Нагадаємо, у "Металісті 1925" прокоментували інформацію про звільнення Патріка Ван Леувена.

Стало відомо, з ким Георгій Бущан вирушив до Саудівської Аравії — все про особисте життя воротаря збірної України.

Тренерський штаб мадридського "Реала" знайшов молодого голкіпера, який може замінити Андрія Луніна.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Олександрія Володимир Шепелєв
Реклама