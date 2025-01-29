Слот визнав, Ліверпуль втратив майже всю основу перед матчем ЛЧ

Тренер Арне Слот та гравець Трент Александр-Арнольд. Фото: Reuters/Phil Noble

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот хоче змінити склад команди на останній матч основного етапу Ліги чемпіонів. Англійську команду чекає протистояння з ПСВ у Нідерландах.

Слот не випустить на поле майже всіх гравців основного складу, повідомляє Daily Mail.

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У середу, 29 січня, ПСВ прийматиме "Ліверпуль" у рамках 8-го туру Ліги чемпіонів. Головний тренер англійської команди не взяв на цю гру 12 футболістів, які вважаються зірками "червоних".

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто не зіграє за "Ліверпуль"

Після семи матчів підопічні Арне Слота лідирують у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Однак із ПСВ не зіграють Вірджіл ван Дейк, Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Алісон, Алексіс Макалістер, Раян Гравенберх, Луїс Діас, Домінік Собослаї та Ібрагіма Конате, які не прилетіли до Ейндховена. На передматчевому тренуванні також були відсутні Кертіс Джонс, Діогу Жота та Джо Гомес.

"Ліверпулю" потрібно лише одне очко, щоб перемогти в основному турнірі Ліги чемпіонів й набрати максимум балів у 8 матчах. Однак Арне Слот не хоче ризикувати гравцями основного складу заради цього досягнення, оскільки "червоні" ведуть боротьбу за титули одразу в декількох турнірах.

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