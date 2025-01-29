Трубіним цікавиться один із найкращих клубів АПЛ

Анатолій Трубін тренується в Португалії. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво португальської "Бенфіки" готується до переговорів про продаж кількох футболістів португальської команди. Одним із них є голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

На молодого футболіста претендують клуби з різних країн, повідомляє Daily Mail.

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Анатолій Трубін уже другий сезон є одним із лідерів португальської "Бенфіки". Однак клуб не прагне утримати українського футболіста в будь-який спосіб. Президент та спортивний директор "орлів" розглянуть пропозиції щодо продажу будь-якого гравця команди.

Трубін готується до матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Які клуби претендують на Трубіна

Головним претендентом на українського воротаря залишається англійський "Манчестер Юнайтед". Новий тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім незадоволений грою голкіперів команди, які будуть продані під час літнього трансферного вікна. Одним із новачків "МЮ" має стати Анатолій Трубін.

"Бенфіка" розраховує отримати за українця не менше 45 млн євро. Згідно з умовою угоди з "Шахтарем", донецький клуб отримає 40% від тих коштів, які португальці отримають від продажу Трубіна. Висока трансферна вартість не бентежить "Манчестер Юнайтед", але англійський клуб хоче домогтися від "Бенфіки" поступок при оформленні цієї угоди.

Також відомо, що в послугах Трубіна зацікавлені команди з чемпіонатів Італії та Німеччини, проте невідомо, про які саме клуби йдеться.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" зіграє без основних футболістів у заключному матчі основного турніру Ліги чемпіонів.

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