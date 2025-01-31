Шовковский назвал неожиданную причину победы Динамо в Лиге Европы

Шовковский оценил первую победу Динамо в Лиге Европы
В заключительном поединке основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" одержало свою первую победу в турнире. Единственный гол в матче записал на свой счет Александр Пихаленок.
Наставник "бело-синих" Александр Шовковский в интервью официальному сайту клуба подвел итога выступлению команды в еврокубках.
В матче 8 тура Лиги Европы "Динамо" обыграло команду РФШ из Латвии со счетом 1:0. Во втором тайме победный гол забил Александр Пихаленок. Киевская команда набрала 4 очка и поднялась на 34 место в турнирной таблице. На этом еврокубковая кампания "бело-синих" в нынешнем сезоне завершилась.
Что Шовковский сказал о матче
Главный тренер "Динамо" признал, что рассчитывал на другой результат в Лиге Европы. Главной причиной неудач столичной команды Александр Шовковский видит в плохой реализации моментов. Он заверил, что "бело-синие" анализируют каждый поединок и делают правильные выводы, что можно было заметить по результатам матчей в 2025 году.
По словам Шовковского, команда понимала, что игра с РФШ никак не повлияет на турнирный результат "Динамо". Однако на кону стоял имидж команды, потому футболиста ответственно отнеслись к поединку. Наставник доволен результатом, который удалось продемонстрировать на плохом газоне.
"Раньше мы никогда не играли официальные матчи в январе. А в конце февраля матчи уже были, в это время начинается весенняя часть чемпионата Украины и еврокубковые матчи тоже играли в это время. Мы прошли первый отрезок нашей подготовки и сейчас дадим ребятам немного отдохнуть", — заявил Шовковский.
Тренер добавил, что с 4 февраля команда займется подготовкой ко второй части сезона в УПЛ. "Динамо" сыграет дома с "Карпатами" в рамках чемпионата Украины 23 февраля.
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