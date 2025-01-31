Шовковський назвав несподівану причину перемоги Динамо в Лізі Європи

Тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

У заключному поєдинку основного етапу Ліги Європи київське "Динамо" здобуло свою першу перемогу в турнірі. Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок Олександр Піхальонок.

Наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту клубу підбив підсумки виступу команди в єврокубках.

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У матчі 8 туру Ліги Європи "Динамо" обіграло команду РФШ із Латвії з рахунком 1:0. У другому таймі переможний гол забив Олександр Піхальонок. Київська команда набрала 4 очки й піднялася на 34 місце в турнірній таблиці. На цьому єврокубкова кампанія "біло-синіх" у нинішньому сезоні завершилася.

Що Шовковський сказав про матч

Головний тренер "Динамо" визнав, що розраховував на інший результат у Лізі Європи. Головною причиною невдач столичної команди Олександр Шовковський бачить у поганій реалізації моментів. Він запевнив, що "біло-сині" аналізують кожен поєдинок й роблять правильні висновки, що можна було помітити за результатами матчів у 2025 році.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

За словами Шовковського, команда розуміла, що гра з РФШ ніяк не вплине на турнірний результат "Динамо". Однак на кону стояв імідж команди, тому футболісти відповідально поставилися до поєдинку. Наставник задоволений результатом, який вдалося продемонструвати на поганому газоні.

"Раніше ми ніколи не грали офіційні матчі в січні. А наприкінці лютого матчі вже були, у цей час розпочинається весняна частина чемпіонату України, і єврокубкові матчі теж грали в цей час. Ми пройшли перший відрізок нашої підготовки й зараз дамо хлопцям трохи відпочити", — заявив Шовковський.

Тренер додав, що з 4 лютого команда займеться підготовкою до другої частини сезону в УПЛ. "Динамо" зіграє вдома з "Карпатами" в рамках чемпіонату України 23 лютого.

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