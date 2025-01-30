Динамо перемогло РФШ у Лізі Європи завдяки голу Піхальонка

Олександр Піхальонок. Фото: Reuters

У Гамбурзі київське "Динамо" зіграло фінальний матч основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського був латвійський РФШ.

"Динамо" перемогло з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як "Динамо" зіграло з РФШ

"Динамо" змогло забити на 21-й хвилині, але потім виявилося, що Ванат в офсайді й тому гол скасували.

Одразу після незарахованого голу "Динамо" РФШ було близько, щоб забити. Ікаунієкс пробив головою так, що Нещерет лише красивим стрибком витягнув м'яч з-під поперечини.

Наступний момент "Динамо" чекало до доданого часу до першого тайму, але Ванату забракло влучності.

На 52-й хвилині після кутового з правого флангу гравець РФШ скинув м'яч головою на Куадіо, який на дальній штанзі не влучив у порожні ворота.

Через чотири хвилини Кабаєв сміливо пробив і заробив кутовий. З правого флангу кияни подали низом, а Ванат так пропустив м'яч, що голкіпер мало не помилився, але зміг вибити м'яч на кутовий.

На 59-й хвилині з дуже дальнього штрафного Піхальонок пробив так добре, що голкіпер відбив м'яч перед собою. Однак на добиванні мав би грати нападник, якого цього разу поруч не виявилося.

"Динамо" вдалося забити на 76-й хвилині. М'яч опинився у штрафному майданчику суперника, де футболісти киян спершу боялися пробити, а потім після серії рикошетів м'яч відскочив до Піхальонка і він не залишив шансів голкіперу.

Після забитого м'яча футболісти РФШ не змогли налаштувати позиційну атаку і було змушене віддати м'яч киянам з надією на контратаки. Попри кілька стандартів "Динамо" втримало ворота сухими та піднялося з останнього місця Ліги Європи на 34-те.

"Динамо" — РФШ — 1:0

Гол: Піхальонок, 76

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський (Саленко, 88) — Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаєв (Пономаренко, 86).

РФШ: Ондоа — Нджіє (Мареш, 80), Пренга, Ліпущек — Савалніекс (Сілагадзе, 84), Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі (Куадіо, 46), Зеленковс (Лемаїч, 80).

Попередження: Біловар, Пономаренко — Панич, Пренга

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