Бущан та Буяльський заплакали під час прощання голкіпера

Динамо красиво попрощалося з Бущаном перед від'їздом гравця
Голкіпер збірної України Георгій Бущан зібрав партнерів із київського "Динамо" для того, щоб попрощатися перед переходом в "Аль-Шабаб". Воротар обійняв кожного гравця і не стримав сльози.
"Динамо" опублікувало відео, яке присвячене багаторічному голкіперу клубу.
Георгій Бущан є вихованцем "Динамо". Футболіст перебував у системі київського клубу з 2010 року. У січні 2025 року голкіпер підписав контракт із саудівським "Аль-Шабабом", у якому він виступатиме наступні два з половиною роки.
Як "Динамо" попрощалося з Бущаном
Напередодні матчу Ліги Європи з латвійським РФШ Георгій Бущан зустрівся в холі готелю з партнерами по команді та представниками тренерського штабу. На церемонії прозвучали теплі слова, а сам воротар у якийсь момент заплакав. Сльози були на обличчі багатьох гравців на чолі з капітаном команди Віталієм Буяльським.
У "Динамо" Бущану присвятили спеціальний ролик, до якого увійшли пам'ятні моменти кар'єри Георгія в клубі. У складі київської команди воротар став чемпіоном України в сезоні 2020/2021. Він двічі вигравав національний Кубок й тричі був тріумфатором Суперкубка країни.
Після відходу Георгія Бущана в "Аль-Шабаб" новим основним голкіпером київської команди має стати Руслан Нещерет.
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